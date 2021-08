ZABORAVLJEN: Starac iz Donja Toponice mesecima leži nag, bolestan i gladan u kući punoj smeća NIJEDNA USTANOVA NEĆE DA GA ZBRINE

Stariji čovek iz sela Donja Toponica kod Prokuplja koji je jako lošeg zdravlja, a živi u nehumanim uslovima, već danima ne dobija pomoć, kažu komšije. Kako tvrde, okreću brojeve telefona, ali je hitna pomoć došla i otišla, iz policije kažu da slučaj nije za njih, dok ga iz socijalne službe neko obilazi, ali samo ostavi namirnice i ode.

Komšija Radovan opisuje situaciju u kojoj stariji bolestan čovek leži sam u kući i ne može da ustane već neko vreme. Ističe da se Hitna pomoć odaznala na njihov poziv, da ga je lekar pogledao, poručio da će poslati dopis socijalnoj službi i otišao.

- Pozvali smo hitnu pomoć, oni došli i otišli. On leži potpuno go i čas se gubi, čas dođe sebi. Nema šta da jede i pije. Ovaj što su ga poslali iz socijalne službe da ga čuva samo dođe, ostavi šta ima i ode. On to ne može sam ni da uzme. U vrlo teškom stanju je čovek i ne znamo šta da radimo, treba mu doktor - kaže komšija Radovan.

Da je čovek trenutno jako ugrožen kaže i komšija Bojan, koji naglašava da ovo traje već mesecima.

- Niko ga juče nije zbrinuo. To ne traje od juče, već mesecima. Živi u nekom smeću, ne može da jede, ispalo mu je debelo crevo. Iz hitne pomoći kažu poslaće dopis socijalnom. Koliko će taj dopis da putuje ne znam, ali bukvalno čekaju da čovek umre u takvim uslovima - žali se on.

Da su u utorak, 3. avgusta, uveče bili kod ovog pacijenta potvrđuju iz prokupačke Hitne pomoći i kažu da su ga zatekli u nehumanim uslovima, da u zapisniku piše da je zapušten socijalni slučaj i da su obavestili Centar za socijalni rad u Prokuplju.

Iz Centra za socijalni rad potvrđuju da je pacijent korisnik socijalne pomoći, ali kažu da dopis iz Hitne još nije stigao i da je čoveku potrebno lečenje.

Komšije apeluju na nadležne da preduzmu nešto, što pre.

(Kurir.rs/Južne vesti, T.Radovanović)