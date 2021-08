SRBI, NAROD STRADALNI! Ovo su posledice ratnih dešavanja na ovim prostorima

Gde god se ratovalo - u Hrvatskoj, na KiM ili u Bosni i Hercegovini - meta su bili Srbi. Devedesetih godina različite vojske su imale isti cilj - naterati Srbe da prebegnu u centralnu Srbiju i napuste teritorije na kojima su vekovima živeli.

Razlog je, kako smatraju analitičari, geopolitički - Balkan je turbulentno područje na kojem velike sile uglavnom imaju suprotne interese od interesa predstavnika našeg naroda, pa su zbog toga spremne da zažmure na stradanje srpskog naroda.

foto: Kurir TV

Istoričar Milan Gulić smatra da su ratni zločini počinjeni nad srpskim stanovništvom uglavnom ostali nekažnjeni.

"Samo su retki zločinci odgovarali za stradanja srpskog naroda. U tom smislu, čini se da je stradanje Srba potpuno ostalo nezapaženo i neshvaćeno. Tako da se čini da je svet nije imao razumevanja za stradanje jednog od naroda koji su stradalnici u ratovima 90ih godina", navodi on. Stradalništvo jednog kolektiva po prirodi može da stvori mentalitet žrtve. Međutim, problem je ako se stvori mentalitet gubitnika ili kukavice, a ne žrtve, jer priča o žrtvi je priča o Hristu, odnosno priča o stradanju za istinu, smatra reditelj Dragoslav Bokan.

foto: Kurir TV

"Mi nismo luzeri, mi nismo gubitnici, mi smo tragični junaci. Razlika između luzera i tragičnog junaka je u tome što luzer priziva propast. On čak i da ima najbolju moguću priliku, on je upropasti, a tragični junak je u stvari rođeni pobednik, ali okolnosti u kojima mora da viče "Kraljevstvo za konja" da bi mogao da dobaci i prebaci do sledeće generacije, da bi mogao da nastavi borbu s obzirom na okolnosti", objašnjava Bokan. (Kurir.rs)