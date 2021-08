UŽIVO! DA LI ĆE ĐACI STARIJI OD 12 GODINA MORATI DA SE VAKCINIŠU? Roditeljima najveći problem predstavlja neinformisanost

Iako smo svi u trci za kolektivnim imunitetom, do kog nas može dovesti samo potpuna vakcinacija, i dalje se nedovoljan broj ljudi odlučuje na vakcinu protvi koronavirusa. Još veći problem predstavlja prihvatanje predloga da se imunizuju i mlađi od 18 godina.

Izjava člana Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa epidemiologa dr Predraga Kona, da vakcinisani đaci dolaze u školu a nevakcinisani prelaze na online nastavu, izvala je burne rekacije javnosti.

O ovoj temi u emisiji Usijanju dana govoriće Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, ali i dr Radmilo Petrović, epidemiolog.

- Mislimda je Predrag Kon dosta upućen u ovu prblematiku i da to štoje on rekao blizu istine. Treba se vakcinisati, jer za sada vakcina je jedino stredstvo koje nam može spasiti od korona virusa. Maske i rastojanje su drugorazredne mere koje nas štite samo dok smo udaljeni. A onaj ko je vakcinisan je zaštićen non-stop. Veoma je mali procenat onih koji su vakcinisati, a koji mogu da se zaraze i dalje prenose virus - naveo je epidemiolog Petrović.

foto: Kurir

Mogu se vakcinisati i mlađa deca pojedinim vakcinama, jer se oni takođe mogu zaraziti virusom, a mogu ga i preneti dalje, naveo je još epidemiolog.

- Sinofarmova vakcina ne može nikome naškoditi, zbog toga se može davati i deci mlađoj od 12 godina - kaže epidemiolog.

Ne bih se složio da sva deca obavezno morajud a se vakcinišu, tu odluku može da donese roditelj.

foto: Kurir

- Ne smemo da diskriminišemo decu koja su nisu primila vakcinu. Mi moramo da se branimo drugim načinima, da se deci podele brošure i da se roditeljima objasne zbog čega je dobro da dete primi vakcinu - rekao je Antić.

Odluka da li će se dete vakcinisati treba da donese roditelji, smatra Antić.

- Čudno je da danas u 21. veku da se pričaju loše stvari o vakcinama. Najviše me čudi kada zdravstveni radnici nisu dovoljno edukovati o vakcinama koje koristi donose vakcine. Da nemamo niz bolesti, nemamo variole vere, dečije paralize... koji je uspeh vakcina to treba da znamo. Nema šteta od novih vakcina jer su vakcine toliko usavršene, narod to ne može da shvati - rekao je epidemiolog Petrović.

foto: Kurir

Da li ima neželjih reakcija kod dece mlađe od 16 godina na vakcinu?

- Deca mlađa nemaju predispozicije da loše reaguju na vakcinu. Međutim svakako da to nije dovoljno testirano. Tek kad bude ispitano na većem broju dece. I Fajzer vakcina je prvo ispitana na starijim osobama. Treba vremena da se dokaze statistički da vakcine ne mogu štetiti deci - naveo je epidemiolog Petrović.

(Kurir.rs)