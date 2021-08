NOVI TALAS TROPSKE ŽEGE STIŽE U SRBIJU: Od sutra krčkanje na 37 stepeni! Novo upozorenje RHMZ na snazi do srede

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti sunčano i toplije vreme, sa temperaturom do 34 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 18, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura biće oko 18, a najviša dnevna oko 32 stepena.

AMSS: Povoljniji uslovi za vožnju, ali jači intenzitet saobraćaja Uslovi za vožnju će danas biti povoljni, intezitet saobraćaj će biti jači pa treba očekivati povremeno usporenu vožnju na pojedinim naplatnim rampama ali i na ;mestima gde je zbog radova i posebnog režima odvijanja saobraćaja protok vozila slabiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).Putnička vozila na ulazu čekaju sat i po na graničnom prelazu Batrovci, na Gradini sat vremena, Šidu pola sata. Na putničkim terminalima graničnih prelaza Kelebija i Preševo na izlazu se čeka oko sat, a autobusi na Horgošu dva sata. Oko pola sata se zadržavaju vozila na izlazu na Gostunu i Batrovcima a dvadesetak minuta na Špiljanima. Na teretnim terminalima nema zadržavanja, kao i na naplatnim stanicama na auto-putevima.

Već u nedelju termometri će se užariti, u nekim mestima i do 37 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će sutra u celoj Srbiji, a od ponedeljka do srede na jugu Srbije veoma toplo vreme.

Kako je objavljeno na sajtu RHMZ-a, najviša temperaturaom biće do 37 stepeni.

Do 14. avgusta pretežno sunčano, u ponedeljak uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima, a u utorak ponegde i u ostalim krajevima sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Temperatura tokom celog perioda iznad prosečnih vrednosti.

