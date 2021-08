RHZM IZDAO UPOZORENJE: Upaljen meteo alarm u nekim delovima Srbije zbog vrućina, a evo gde će biti najvrelije danas

Republički hidrometeorološki zavod izdao je rano jutros upozorenje za južne i istočne krajevima Srbije gde se očekuje veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 35 do 37 stepeni.

foto: Printscreen RHMZ

U Srbiji će danas biti uglavnom sunčano, u Posavini i Podunavlju ujutru se očekuje oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a tokom dana u svim predelima pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije moguća je kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša od 33 na severu do 37 stepeni na jugu i istoku zemlje. Vetar slab do umeren, severozapadni.

foto: Printscreen RHMZ

Prema prognozi RHMZ, najtopliji gradovi u Srbiji danas će biti Niš, Priština i Negotin sa 36 stepeni.

foto: Printscreen RHMZ

Narandžasti meteo alarm upaljen je istočnoj, jugoistočnoj Srbiji i Kosovu i Metohiji zbog visokih temperatura.

foto: Printscreen RHMZ

Kada je reč o UV indeksu, u kategoroji opasna i veoma opasna pojava i označen je brojevima sedam, osam i devet.

(Kurir.rs/Beta)