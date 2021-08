TO JE NEPRIHVATLJIVO: Sociolog objašnjava kada je javnost previše gruba prema našim vrhunskim sportistima!

Srpski sportisti su nas obradovali tokom vikenda osvojivši zlato na Olimpijskim igrama i tako osvetlali obraz naše zemlje.

Sociolog Bojan Panaotović objasnio je zašto su medalje i ne samo medalje sa Olimpijskih igara, za Srbiju više od sportskog uspeha i da li sportisti imaju pritisak medija da se izbore za trofej ili sami sebi stvore pritisak.

- Pritisak javnosti je nešto što je normalno, očekivano, a ponekad i poželjno. Vrhunski sportisti sigurno imaju moć i snagu da se maksimalno izoluju jetr ne bi ni mogli da dosegnu te visine. Kada bi ih svaki glas, vrisak ili uzvik dekoncentrisao i odmagao. Ne bih osuđivao javnost, pritisak vrši iz najplemenitijih pobuda, iz patriotizma i želje da predstavnici naše zemlje ostvare što bolji rezultat, tako da se od javnosti to može očekivati - rekao je Panaotović, a potom dodao:

- Ono što je ružno i neprihvatljivo je to da kada neko osvoji četvrto mesto da odmah bacamo na njega kamenje, da je to loše, da to i nije baš neki rezultat, to je nešto što nam ne služi na čast - rekao je sociolog,

