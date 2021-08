GINEKOLOG PAVLOVIĆ JE ZASLUŽAN ZA ROĐENJE MALOG MEHMEDA! Iz GAK Narodni front ispratio bebu začetu iz zamrznutog embriona

U GAK "Narodni front" nedavno je rođena beba Mehmed iz zamrznutog embriona, za šta je, između ostalih, zaslužan i ginekolog Dejan Pavlović.

On je bio gost u Pulsu Srbije na Kurir televiziji, gde je objasnio da država od 2016. godine finansira vantelesnu oplodnju za parove koji ne mogu da se ostvare u ulozi roditelja, a od 2018. godine ova opcija proširena je mogućnošću zamrzavanja embriona.

"Trudnoća i porođaj su prošli lepo. Pacijentkinja Enesa Rizvanović je već otišla kući sa svojom bebom. Malo se namučila dok je do te bebe došla, to ste lepo rekli, da nijedan instrument ne može da izmeri tu sreću i radost, pogotovo kad se to desi posle malo muka i dužeg isčekivanja, onda je ta sreća još veća", rekao je dr Pavlović.

On je objasnio da postupak zamrzavanja funkcioniše tako što svaki par koji dođe na vantelesnu oplodnju i dobije malo veći broj embriona, oni se mogu zamrznuti. Posle vantelesne oplodnje, bilo uspešna ili neuspešna, oni mogu da pristupe embriotransferu sa zaleđenim embrionima", objasnio je ginekolog i dodao da žena tada ne prolazi kroz procedure stimulacije i terapije koje se dešavaju prilikom vantelesne oplodnje.

Do sada je obavljeno 350 vantelesnih oplodnji u GAK Narodni front, a u ovom porodilištu u narednih nekoliko meseci očekuje se još 10 beba iz zamrznutih embriona.

