DR KON: Jasno je, treba doneti vrlo ozbiljne restriktivne mere! Prvo, noćni život, muzika! Ono gde do prenošenja najčešće dolazi

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da se naredne sedmice mogu očekivati četvorocifreni brojevi novozaraženih koronom i da je "jasno da bi trebalo doneti vrlo ozbiljne restriktivne mere".

"Nisam siguran da će do toga doći, ali sam sasvim siguran da će medicinski deo Kriznog štaba za borbu protiv korone na tome insistirati", rekao je za TV Prva Kon, koji je član ovog štaba.

Na pitanje o eventualnom obustavljanju festivala, svadbi i sličnih okupljanja ako broj dnevno inficiranih predje 1.000, on je rekao da "festivali koji su već odobreni teško da će da se ukidaju, ali će biti zaoštreno poštovanje onoga što je neophodno" da bi se njima prisustvovalo.

"Ono što bi moglo da se krajnje zaoštri su ti kontakti gde do prenošenja najviše dolazi, a to je noćni život, muzika, sve ono što oduševljava mlade u ovo doba godine i jasno je da bi tu moralo doći do restrikcije radnog vremena, sve ono što je krajnje nepopularno. Vrlo sumnjam da će biti doneto", rekao je Kon.

Govoreći o ubrzanju zaražavanja, on je rekao da je opšte poznato da se mere protiv korone na poštuju, a dodao je i da na epidemioološku situaciju ne utiče dominantno povratak gradjana sa letovanja, već ponašanje ljudi.

Kako je ukazao, naročito je potpuno neprihvatiljivo da se u javnom gradskom saobraćaju ne nose zaštitne maske.

Kurir.rs/Beta