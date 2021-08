TUŽILAŠTVO KRIVIČNO GONI DIREKTORKU DOMA IZ PAKLA: Terete je za mučenje starih, ovo je kazna koja joj preti (FOTO)

Nakon saslušanja direktorke doma za stare na Petlovom brdu "Holidej haus Aleksandre Milovanović, Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu protiv nje je pokrenulo krivični postupak zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz člana 137 Krivičnog zakonika, kojim je zaprećena kazna zatvora i do 10 godina.

Iz tužilaštva kažu za Kurir da su poslali zahtev za prikuoljanje potrebnih obaveštenja policijskoj stanici u Rakovici odmah po prijemu izveštaja policije 15. jula, kada je naloženo da se obavi razgovor sa Aleksandrom Milovanović i socijalnom radnicom J.P., kao i svim korisnicima doma.

- Na osnovu tog zahteva je dostavljen izveštaj tužilaštvu i pokrenut je krivični postupak protiv direktorke doma zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz člana 137 Krivičnog zakonika, te je u toku dokazni postupak - navode u pisanom odgovoru iz nadležnog tužilaštva.

Advokat Ivan Gvozdenac kaže da je kazna za krivično delo zlostavljanje i mučenje može biti i do godinu dana zatvora i da je tada moguće primeniti načelo oportuniteta.

- Ipak, ukoliko se ispostavi da je iz dokazivanja dela zlostavljanja i mučenje proizašlo nesavesno lečenje toga štićenika, a da je kasnije nastupila smrt, onda se može govoriti o teškom delu protiv zdravlja ljudi, gde je zaprećena kazna više od 10 godina - rekao je Gvozdenac.

Podsetimo, nakon serije tekstova u kojima su naši sagovornici tvrdili da su korisnici doma na Petlovom brdu tamo mučeni, vezivani, izgladnjivani i drogirani sedativima reagovalo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Nakon što su njihovi inspektori izvršili nadzor, ovo ministarstvo je 12. jula donelo rešenje o zatvaranju doma i iseljenju svih korisnika u roku od sedam dana od prijema rešenja.

Žrtve i porodice su se same javljale

Pandorinu kutiju otvorila je Snežana Pantelić, ćerka Zorke Pantelić (82), koja je umrla nakon boravka u domu „Holidej haus".. Snežana je prva za Kurir tvrdila da su njenu majjku tamo držali u podrumu gladnu, neokupanu i drogirali je sedativima.

Majku je uspela da prebaci u drugi dom, ali je nesrećna Zorka dan nakon toga preminula.

Potom je o očevoj smrti u tom domu, samo 15 dana nakon što ga je tamo smestio, za naš list govorio Zoran Janković, a o smrti oca u tom domu je govorila i Violeta Dimitrijević.

Za Kurir su govorile i komšije s Petlovog brda, koje su navele da su godinama slušale jauke starih ljudi zaključanih u prostorijama u suterenu, a o tome da je suteren držan pod ključem za Kurir je svedočila i Zorica Kljajčin, koja je u tom domu radila 2017. kao higijeničarka.

Krivični zakon kaže sledeće:

* Ko zlostavlja drugog ili prema njemu postupa na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo, kazniće se zatvorom do jedne godine.

* Ko primenom sile, pretnje, ili na drugi nedozvoljeni način drugome nanese veliki bol ili teške patnje s ciljem da od njega ili od trećeg lica dobije priznanje, iskaz ili drugo obaveštenje ili da se on ili neko treće lice zastraši ili nezakonito kazni, ili to učini iz druge pobude zasnovane na bilo kakvom obliku diskriminacije, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

* Ako delo iz st. 1. i 2. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se za delo iz stava 1. zatvorom od tri meseca do tri godine, a za delo iz stava 2. zatvorom od dve do deset godina.