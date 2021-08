MEĐU PREMINULIMA OD KOVIDA NEMA ONIH KOJI SU VAKCINISANI SA OBE DOZE: Ko danas najčešće umire od korona virusa?

Prema poslednjim podacima od posledica virusa korona preminuli je jedna osoba, dok je 23 pacijenata na respiratoru, od 11.413 testiranih njih 983 je pozitivno. Skoro smo stigli do broja 1.000, što znači da delta soj "radi punom parom", a prema izveštaju iz bolnica i ambulanti na udaru su nevakcinisani građani.

U bolnicama su uglavnom pacijenti sa srednje teškom kliničkom slikom, ali kako broj zaraženih raste kao o broj ljudi na respiratorima, nameće se pitanje šta će biti kada dođe jesen i hladnije vreme kada je širenje virusa znatno brže.

Prema saznanjima u bolnici završavaju pretežno ljudi koji su nevakcinisani ili imaju neko hronično oboljenje. Takođe, osobe koji nažalost umiru od posledica zaražavanja su uglavnom one koji imaju teško hronično oboljenje, starijeg su životnog doba i uglavnom se nisu vakcinisale.

Anesteziolog u UKC Niš dr Aleksandar Nikolić kaže da vakcinisana osoba sa obe doze, koja je stekla imunitet, poštujući mere zaštite između dve doze i period potreban za stvaranje zaštite posle druge doze, ne završava u bolničkoj postelji jer ne razvija tešku kliničku sliku.

foto: Ana Paunković

- U velikom broju slučajeva oni koji završe na respiratoru su nevakcinisani ljudi sa komorbiditetima koji su starije starosne životne dobi. Bolest sa delta sojem je isti, po simptomatologiji sve je preslikano kao što je bio prethodni soj. Delta je zarazniji samo. Mlađa populacija je tu prenosnik, kod njih se ne ispoljava ta teška klinička slika možda, ali zaražavaju starije koji završe u bolnici. Starije osobe dovodiće do velikog procenta oboljenja jer su mlađi nevakcinisani, tako da su stariji svakako na udaru - kaže dr Nikolić.

Prema rečima anesteziologa došlo je do masovnog opuštanja te su na udaru nevakcinisani i oni koji imaju slab imunitet i pridružene bolesti.

-Ima onih koji su se opustili, neki su posle vakcinacije odmah zaboravili na maske, a znamo da dok traje epidemija nema opuštanja. Nijedna vakcina ne štiti 100 odsto, o tome govore stručnjaci, već štiti od teškog oblika bolesti. Vremenom, od druge doze antitela se smanjuju, ali ono što je sigurno ne smanjuje efikasnost, nema čekanja. Ono što znamo i vidimo u praksi, onaj koji je vakcinisan, on nema tešku formu bolesti, ljudi moraju da shvate da uredno revakcinisani i odgovorni ljudi ne dolaze do bolničke postelje, a kamoli do respiratora i do fatalnog ishoda. Mi smo generalno malo nemarljivi nismo se pazili, veliko je opuštanje ljudi, godišnji su odmori, ljudi ne pristupaju vakcinaciji, a ovaj soj je takav da se brzo širi i zato imamo skok - kaže dr Nikolić.

foto: Printscreen/RTS

Prateći opuštanje ljudi, potpuno se očekivalo da će doći do četvrtog talasa, ali doktor Nikolić smatra da se sve da popraviti, naročito ako se ljudi vakcinišu, i da talas koji je tu neće biti dramatičan, odnosno da će se ponašati onako kako mu mi dozvolimo.

Prof.dr Zoran Perišić direktor UKC Niš, izjavio je pre nekoliko dana da je činjenica da se mali procent vakcinisanih zarazi, i da se taj broj prema prema jednom ispitivanju kreće od 1 do 3 odsto.

- Medicinska je činjenica da se manji procent vakcinisanih zarazi, mi čak imamo jednog zaposlenog u KC, koji vakcinisan u prvom talasu, da se zarazio, ali on nema težak oblik bolesti. Činjenica je da svi oni koji se zaraze posle vakcinacije imaju lakši oblike korone i da niko od njih nije hospitalizovan. Prema našim podacima broj vakcinisanih koji se zarazi je između jedan i tri i da su svi oblici kod vakcinisanih praćeni lakšom kliničkom slikom. Apel je na sve ljude da se vakcinišu, jedino na taj način možemo zaustaviti dalje širenje virusa - rekao je profesor Perišić.

(Kurir.rs/Blic)