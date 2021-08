ISTORIČAR O ONLAJN LOVU NA SRBE ZBOG GENOCIDA U SREBRENICI: Ovo je napad na sve slobodnomišljenike, NE SAMO NA NAS!

Nakon fizičkog progona, ućutkivanja, kažnjavanja svih koji poriču da se u Srebrenici dogodio genocid, akcija lova na Srbe prebacuje se i na virtuelni teren. Ubuduće če ta akcija gonjenja sa teritorije Bosne i Hercegovine biti prošireno na ceo digitalni svet, jer su Bošnjaci, njihovi lobisti posle usvajanja zakona o negiranju genocida koji u Bosni i Hercegovini tera na sud sve koji misle drugačije, zatražili cenzurisanja spornih sadržaja i na društvenim mrežama.

foto: Kurir Televizija

Istoričar Stefan Radojković kaže da ne treba da nas čude ovakva lobiranja, s obrzrom na to da su se takve stvari dešavale i tokom devedesetih.

- Kao što je tokom devedesetih bilo moguće lobirati za jednu od zaraćenih strana u građanskom ratu u Jugoslaviji, to je i danas moguće. To je očigledno praksa koja se aplicira i danas i ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da je jedan određeni broj medija kod nas u Srbiji podržava tu kampanju koja je inicirana od jedne spoljne nevladine organizacije iz Kanade, to je istraživanje genocida u Kanadi, koja je više parapolitička organizacija ili lobi gruba nego što se zaista bave istraživanjem zločina koji su se desili na području Bosne i Hercegovine u građanskom ratu. Koliki će biti dometi tog lobiranja, to ćemo još da vidimo ono što je problem da ne progone oni samo pripadnike srpskog naroda već sve slobodnomisleće ljude, jer to bi onda značilo da vi sprečavate bilo kakvu raspravu koja je vrlo živa po ovom pitanju - rekao je Radojković, a potom se odgovorio na pitanje da li je Jasenovac priznat kao genocid:

foto: Kurir Televizija

- Jeste, priznato je i to je na primer paradoks svega toga da u naučnim institucijama NDH nema dvojbe i sučeljavanja mišljenja i označeno je kao genocid na Srbima, ali za to ne postoje sudske presude,a interesantno je da za Srebrenicu postoje srpske presude, a u naučnim krugovima i uopšte u javnosti postoje debate, ozbiljne i argumentovane,. oko toga da li je to genocid ili nije - zaključio je Stefan Radojković.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:18 USIJANJE DANA, DOKAZ DA U SREBRENICI NIJE BIO GENOCID: Branko Lukić, advokat: Hag je primenio svoju definiciju genocida