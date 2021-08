POZNATI IMUNOLOG ZA KURIR POBIJA SVE TVRDNJE SKANDALOZNE PETICIJE PROTV VAKCINACIJE DECE: Prof. dr Dušan Popadić ima ODGOVORE!

Imunolog prof. dr Dušan Popadić s Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je i član Nacionalnog tela za imunizaciju, za Kurir opovrgava sve navode skandalozne peticije protiv vakcinisanja dece, koju je pokrenula grupa lekara predvođena mikrobiloginjom prof. dr Valentinom Arsić Arsenijević s istog tog Medicnskog fakuleta, a u kojoj ponuđenog nijednog naučnog dokaza za sve iznete tvrdnje.

Prof. Popadić je za Kurir taksativno odgovorio na sve tvrdnje iz peticije, a što prenosimo integralno i boldujući njegove odgovore radi lakšeg čitanja.

1. IZ PETICIJE: Ova peticija se isključivo odnosi samo na potpuno i hitno zaustavljanje vakcinacije najmladih štetnim eksperimentalnim vakcinama protiv kovida 19, i ne odnosi se na ostale vakcine.

PROF. POPADIĆ: Eksperimentalnih vakcina namenjenih deci u Srbiji nema. Deca mogu da se vakcinišu isključivo Fajzerovom vakcinom protiv bolesti kovid 19, a to nije eksperimentalna vakcina.

2. IZ PETICIJE: Ova peticija je protiv direktnih i indirektnih pritisaka na osobe i institucije, i propagiranja vakcinacije najmlađih (bez prave naučne argumentacije) štetnim eksperimentalnim vakcinama protiv kovida 19, i ne odnosi se na ostale vakcine.

PROF. POPADIĆ: Nema pritisaka, postoje preporuke koje su agumentovane i to samo za decu sa navršenih 12 godina navedenom Fajzerovom vakcinom koja nije ni štetna ni eksperimentalna, a ne za najmlade.

3. IZ PETICIJE: Kao najviši prioritet stavljamo zdravlje i budućnost najmlađih, iznad svih interesa koji očigledno postoje oko ove eksperimentalne vakcinacije protiv kovida19.

PROF. POPADIĆ: U tom slučaju, poštujte preporuke i zanemarite sve druge interese. Nema eksperimentalne vakcinacije protiv bolesti kovid 19, radi se o preventivnoj meri za obuzdavanje epidemije.

4. IZ PETICIJE: Imamo dovoljno naučnih dokaza i podataka istraživačkih studija, kao i istinitih statistika zvaničnih centara za kontrolu zaraznih bolesti (npr. SAD, Holandija, V. Britanija), koje nisu naštimane od osoba koje su u sukobu interesa sa ovom eksperimentalnom vakcinacijom protiv kovida19, da tvrdimo sledeće:

PROF. POPADIĆ: Niko od inicijatora peticije nije prezentovao to obilje naučnih dokaza i podataka istraživačkih studija, kao i istinitih statistika da i mi možemo da se u to uverimo. Nažalost, brojevi novoinficiranih, obolelih i preminulih ukazuju na to da su vakcine protiv SARS-CoV-2 vrlo delotvorne u zaštiti, a rizici od vakcinacije neznatni.

5. IZ PETICIJE: - PCR test ne obavlja svoju funkciju (oboren je stručno-pravno na sudu u EU, u Portugalu) zbog čega brojevi bolesnih nisu odgovarali stvarnosti, a primenjene mere su bile nepotrebne;

PROF. POPADIĆ: PCR test za dokazivanje SARS-CoV-2 je namenjen otkrivanju infekcije. Treba da se napravi razlika između inficiranih i obolelih. Infekcija može da bude asimptomatska i simptomatska. Oboleli su oni koji imaju kliničke simptome i znake bolesti. Bolesni mogu da boluju van bolnice ili da budu u bolnici tj. hospitalizovani. Oboleli mogu da imaju laku, srednju i tešku kliničku sliku. Srednje teški i teški oblici se leče u bolnici. Teško obolele pacijenti se leče u jedenicama intenzivnog lečenja i ponekada budu intubirani. U najgorem slučaju, pacijenti umiru od ove bolesti. Važno je da se zapamti da PCR test daje podatak samo da li je neko inficiran ili nije. I da, važno je da se primenjuje jer i asimptomatski pacijenti mogu da zaraze osetljive osobe.

6. IZ PETICIJE: - Ne postoji pouzdan test koji može da utvrdi razlike u sojevima kovida19;

PROF. POPADIĆ: Apsolutno netačno, sekvenciranjem se određuje tačan soj virusa a i neki rtRT-PCR testovi su dizajnirani tako da mogu da dokažu prisutvo određene mutacije koja je karakteristična za određeni soj. Ispitivanje soja ionako nije važno za zaraženog jer je klinička slika uglavnom ista nakon infekcije bilo kojim od sojeva, a važno je epidemiolozima i virusolozima koji prete evoluciju virusa.

7. IZ PETICIJE: - Statistike bolesnih od kovida 19 su naštimane da pokazuju veće brojeve, zdravi ljudi ne mogu da šire bolest;

PROF. POPADIĆ: Netačno, klinički zdrave osobe ukoliko su inficirane mogu da prenesu virus osetljivim osobama.

8. IZ PETICIJE: - Postoji lažno predstavljanje medicinskih istina u glavnim medijima, širenje pseudonauke, npr. o načinu kako radi ljudski imunitet;

PROF. POPADIĆ: Donekle mogu da se složim, ovo je odličan primer. Da sam ja na mestu šefova svih medija u Srbiji, na ovakvu peticiju se ne bi osvrnuo nijedan medij.

9. IZ PETICIJE: - Eksperimentalne vakcine protiv kovida 19 imaju privremeno odobrenje i nisu dovoljno testirane, a proizvođači istih su oslobođeni svake odgovornosti;

PROF. POPADIĆ: Nema eksperimentalnih vakcina u Srbiji, ove koje su nam dostupne su dovoljno testirane. Ne znam koju bi odgovornost i za šta trebalo da snose proizvođači vakcina pa su oslobođeni te odgovornosti.

10. IZ PETICIJE: - Sastav vakcina i informacije o njima (među kojima su npr. nuspojave i ažurne stastitike o nuspojavama) nisu dostupne roditeljima na uvid;

PROF. POPADIĆ: Samo je jedna namenjena deci sa navršenih dvanaest godina i to je Fajzerova vakcina Comirnaty. Sažetak je dostupan svakome na odgovarajućoj web stranici ALIMS-a https://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/pil/515-01-04398-20-001.pdf

11. IZ PETICIJE: - Veća je šteta od koristi od ove vakcinacije, jer izuzetno je visok broj mrtvih i povređenih od eksperimantalnih vakcina (koji je u prošlim vremenima uvek logično dovodio do prekida vakcinacije, i vakcine su se tada odbacivale kao loše - ali sada se ova vakcinacija nastavlja bez analize, tj. potiskuje se nauka, zanemaruje opasnost);

PROF. POPADIĆ: Netačno i nepotkrepljeno bilo kakvim podacima. Korist je mnogo veća negu potencijalni rizici, što upravo potvrđuju naučne analize kojima se meri opasnost i korist od vakcinacije.

12. IZ PETICIJE: - Procenat preživaljavanja obolelih od kovida 19 je veoma visok (statistički sličan sezonskom gripu), a deca gotovo da ne obolevaju;

PROF. POPADIĆ: Procenat preživljavanja je niži nego kod sezonskog gripa, ali to nije jedini parameter javnog zdravlja, a pogotovu ne vitalne statistike. Vitalna statistika Republičkog zavoda za statistiku beleži da je u našoj zemlji višak smrti u 2020. i prvoj polovini 2021. oko trideset hiljada. Neki su preminuli od kovida 19, a neki zbog kovida 19. Deca obolevaju, ali je srećom broj teških oblika bolesti znatno niži nego kod odraslih i naročito nego kod starih osoba. Ali deca imaju značajnu ulogu u prenošenju bolesti.

13. IZ PETICIJE: - Nepotrebna je vakcinacija osoba koje su prebolele kovid 19 jer stiču prirodni imunitet;

PROF. POPADIĆ: Delimično je tačno, reinfekcije su relativno retke, ali postoje. Vakcinacija pruža osobama koje su prebolele kovid 19 dodatnu zaštitu.

14. IZ PETICIJE: Nema garancije da su ove vakcine efikasne i da vakcinisane osobe nisu te koje prenose dalje kovid 19, dešava se da vakcinisane osobe dobijaju kovid 19;

PROF. POPADIĆ: Vakcine su dokazano efektivne, ali ne i apsolutno. Vakcinisane osobe mogu da obole i da prenesu infekciju osetljivim osobama, ali neuporedivo ređe nego nevakcinisane.

15. IZ PETICIJE: Preporuka od WHO (Svestka zdravstvena organizacija, prim. nov.) je da decu nema potrebe vakcinisati eksperimentalnim vakcinama protiv kovida 19;

PROF. POPADIĆ: Preporuka WHO je data zbog poštene raspodele vakcina u svetu. U trenutku kada u mnogim zemljama nema vakcina ni za najugroženije grupe stanovnika, WHO ne može da preporuči vakcinaciju dece u zemljama u kojima ih ima dovoljno, već istrajavaju u apelu za pravednu raspodelu vakcina.

16. IZ PETICIJE: Postoji mogućnost preventive, postoje efikasne metode i protokoli lecenja kovida 19 (sve se trenutno ignoriše kao odgovor na kovid 19, forsira se opasna eksperimentalna vakcinacija kao jedino rešenje, a upotrebljene "preventivne" mere dodatno slabe prirodni imunitet).

PROF. POPADIĆ: Slažem se, postoji mogućnost preventive (odličan primer je reakcija NR Kine na epidemiju u Vuhanu), ali nažalost praksa pokazuje na nespremnost većine društava za poštovanje propisanih nespecifičnih epidemioloških mera. Propisane epidemiološke mere ni na koji način ne slabe prirodni imunitet. Jedina specifična epidemiološka mera je vakcinacija i ona snažno deluje na zaustavljanje epidemije. Problem je što se vakcinacija usporila, a rezultat toga je još uvek veliki broj neimunizovanih (osetljivih) osoba među kojima se infekcija lako širi, što omogućuje da se virus održava i ugrožava čak i one koji su vakcinisani.

17. IZ PETICIJE: Dodatno napominjemo, da su deca praktično nezaštićena ako roditelj/staratelj nema dovoljno informacija o eksperimentalnim vakcinama protiv kovida 19, i da pod utiskom propagande za ovu eksperimentalnu vakcinaciju protiv kovida 19 može da nanese nepopravljivu štetu svom potomstvu.

PROF. POPADIĆ: Deca niti treba niti mogu da se vakcinišu eksperimentalnim vakcinama. Jedina vakcina kojom deca mogu da se vakcinišu protiv kovida-19 je odobrena i temeljno ispitana Fajzerova vakcina koja potomstvu ne nanosi štetu.

18. IZ PETICIJE: Posebna opasnost koja se pojavljuje za društvo u celini, je porast pokušaja diskriminacije (dece i odraslih) na osnovu besmislene podele na vakcinisane i nevakcinisane, pri čemu se nevakcinisani diskriminišu na osnovu lažnih tvrdnji i logički pogrešnih zaključaka, koje nemaju naučnu osnovu u istraživanjima kada se gleda na tu pojavu sa medicinske strane, a nemaju ni pravnu osnovu jer zadiru u prava pojedinca koje smo davne 1948. godine, nakon nacističkih i japanskih eksperimenata nad živim ljudima dogovorili u UN (Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima), i koja su ugrađena u Ustav i zakone Srbije kao osnovna ljudska prava. Ispitivanje osobe o vakcinalnom statusu spada u povredu Zakona o zaštiti podataka ličnosti.

PROF. POPADIĆ: Ova tvrdnja je prepuna nekakvih opštih mesta, logički nepovezana i zadire u ljudska prava za šta ja nisam ekspert. Ali meni se čini da je koncept koji nude potpuno pogrešan jer npr. osobe koje nemaju vozačku dozvolu ne smeju da voze automobil po javnim površinama, osobe bez avionske karte ne mogu da se ukrcaju u avion, a postoji i vrlo mnogo drugih ilustrativnih primera. Pitam se, da li su kolege kliničari isto tako snažno branili prava pacijenata da dođu da se leče u zdravstvenim ustanovama u kojima rade ukoliko nisu imali dokaz da nisu zaraženi ili su pristup ograničavali donošenjem laboratorijskih analiza kojima se potvrđuje da nisu zaraženi.

19. IZ PETICIJE: Deca pogotovo trpe ovakav oblik diskriminacije u vrtićima i školama, odvajanjem od svojih vršnjaka, jer se nepotrebnim merama segregacije (koje su trenutno predložene), u populaciji koja nema visok rizik obolevanja i/ili posledica od kovida 19, veoma utiče i na psihu dece u razvoju. Problem ovakve navedene diskriminacije se automatski izbegava prekidom eksperimentalne vakcinacije dece protiv kovida 19 u državi Srbiji.

PROF. POPADIĆ: Deca starija od dvanest godina svakako ne idu u vrtiće i nisam čuo za mere segregacije dece, tako da se pozivanje na diskriminaciju dece u vrtićima i osnovnim školama može samo smatrati zlonamernim postupkom i niskim udarcem u nedostatku nekakvih normalnih argumenta. I još jednom da dodam, eksperimentalne vakcinacije u Srbiji nema.

O peticiji, koju je dosada onlajn potisalo više od 6.000 ljudi a među kojima ima i lekara, inicijatorka prof. Arsić Arsenijević neće davati izjave, kako nam je odgovorila u mejlu, do ponedeljka.

