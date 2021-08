TOTALNA NEODGOVORNOST: Neki mladi kriju da imaju temperaturu da bi mogli da izlaze i da se druže NE IGRAJTE SE SA ZDRAVLJEM

BEOGRAD - Imunolog i virusolog Milanko Šekler izjavio je da mladi kriju da imaju temperaturu da bi mogli da izlaze, dok im ne pada na pamet da bi mogli imati koronu i ocenio da je uvođenje kovid propusnica „apsolutno moguće“ uz rigorozne kontrole.

Šekler je u Danu uživo na N1 rekao da je na osnovu zvaničnih izveštaja očigledno da se rast broja novozaraženih nije dogodio samo ove nedelje, nego da se dešava poslednjih mesec dana.

Kaže da je od farmaceuta u Beogradu čuo da mnogo tinejdžera i mladih u dvadesetim godinama često dolazi u apoteke i žali se na temperaturu, a ne pada im napamet da imaju koronavirus.

„Mladi uopšte ne polaze od pretpostavke da je u pitanju korona“, rekao je on i naveo da mladi kriju da imaju temperaturu da bi mogli da izlaze i druže se.

Šekler dodaje da su apoteke počele da drže otvorena vrata zbog mladih da bi luftirali prostorije, jer su mnoge njihove mušterije stariji ljudi i kad uđu u apoteku posle mladih koji kijaju i kašlju mogu da se zaraze.

Upitan koliko je realno uvođenje kovid propusnica, kako bi za ulazak u lokale bilo neophodno imati potvrdu o vakcinaciji ili negativan test, Šekler kaže da je to moguće uz „validan sistem kontrole“.

Podseća da je Egzit organizovan na sličan način i da za mesec i po dana od tada „nismo primetili nekakav drastičan skok broja zaraženih“.

„Očigledno je da to može da funkcioniše ukoliko su nadležna tela koja to treba da kontrolišu adekvatno obučena“, rekao je on.

Ističe da to treba da bude sprovodeno „drastično“, da budu kažnjavani oni koji ulaze u lokale bez ispunjavanja navedenih uslova, ali i oni koji im to omogućavaju.

Komentarišući izjavu epidemiologa Predraga Kona, koji je pomenuo mogućnost skraćenja radnog vremena, Šekler je rekao da to ima logike, ali da lično misli da „ako smo prešli 50 odsto vakcinisanih moramo da neke stvari polako dovodimo na svoje mesto“.

„Ne mislim da ičija prava ugrožavamo, zato što vakcine ima, punktovi su prazni. Četiri i po milijarde doza je potrošeno na planeti Zemlji, ja još nigde nisam čuo validan naučni dokaz iz stotina zemalja sveta da je neko rekao – ‘imamo problem, ljudi umiru od vakcine‘“, istakao je Šekler.

Dodao je i da je 85 odsto olimpijaca vakcinisano, a preostalih 15 odsto nije samo zato što potiču iz siromašnih zemalja koje nemaju vakcine.

„To su sve mladi ljudi u naponu snage, obarali su svetske rekorde, pomerali granice nemogućeg – to su ljudi koji su vakcinisani i ništa im nije falilo“, dodao je on.

