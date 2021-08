HIT! TURSKI RECEPT! Pogledajte kako višesatno čekanje na granici PRETVARAJU U ZABAVU! OVO SU NAM SRBI POSLALI, NIJE ŠALA! (FOTO)

Gužve na graničnim prelazima ovog leta su svakodnevne. Srbi na granicama sa zemljama susedstva često doživljavaju neprijatnosti, čekajući satima na granici i to na tropskim temperaturama.

Kurir je pre nekoliko dana pisao o sugrađanima koji su na Mađarskoj granici bili zaglavljeni punih 15 sati, i tamo preživeli pravi pakao.

Ipak, nije sve tako crno. Činjenica je da na nekim granicama čekanje u dugim kilometarskim kolonama traje od četiri do 10 sati.

Međutim, neke zemlje dosetile su se da bar te muke narodu olakšaju.

Naime, pre nekoliko dana Kuriru se javio jedan čitalac koji se vraćao iz Turske sa letovanja iz mesta Kušadasi. On je čekao u koloni na graničnom prelazu Kapikule. Ispričao nam je da je na granični prelaz stigao u 19 časova, te da je čekao do dva sata ujutru što je negde oko osam sati na jednom graničnom prelazu.

1 / 4 Foto: Privatna arhiva

- Ljudi su u dugim kolonama izdvojeni sa strane čekaju u proseku od četiri do deset sati.To sam saznao tek kada sam stigao na granicu i kontaktirao srpsku ambasadu u Turskoj. Oni su mi rekli da čekanje traje od četiri do 10 sati. Ono što je zanimljivo na graničnom prelazu je to kako su Turci višesatno čekanje putnika pretvorili u zabavu - kaže naš čitalac koji je želeo da ostane anoniman i dodaje:

- Unapred se zna koliko će to čekanje trajati. Tu je mnogo dece, a na prelazu je napravljen luna park kako bi se deca zabavljala, fliperi na kojima se igraju, a sa strane su postavljeni i punjači za telefone - objašnjava čitalac.

(Kurir.rs/ Aleksandra Kocić)