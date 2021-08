OVO JE VATROGASAC ZBOG ČIJE SLIKE JE CELA SRBIJA PLAKALA: Stajao sam i gledao šta je neko izgubio preko noći, a gradio ceo život

Ne postoji lepši i časniji osećaj nego kada spasite ljudski život, to je na mene ostavilo neizbrisiv trag, rekao je za Kurir vatrogasac Stefan Čiča (24), koji je ponovo postao heroj nacije kada je u četvrtak, gaseći strašan požar u kineskom tržnom centru, u jednom trenutku pao na kolena, a prethodno je u aprilu na Novom Beogradu u požaru spasao bebu kojoj je danas kum. Ovaj hrabri mladić je za Kurir objasnio kako je nastala ta fotografija zbog koje je cela Srbija plakala.

- Fotografija je pokazala napor mene i mojih kolega koji smo se borili zajedno protiv neprijatelja. Emocija je proradila ujutru kada je svanulo, a ja sam stajao na ulici i pogledao šta je neko izgubio preko noći, a gradio je ceo život. Pomislio sam: "Šta će svi ovi ljudi sada?" U momentu kada sam sišao sa krova telo mi je dehidriralo, tada sam se spustio na kolena da malo predahnem i popijem vode zajedno sa mojim kolegama - kaže Stefan i dodaje da sada, posle svega, oseća samo umor i ponos na sve svoje kolege koje su gasile taj požar.

Mladi vatrogasac, koji je već godinu dana pripadnik Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, a prethodnih sedam godina bio je u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Matica u Zemunu, kaže da prosto morate da se rodite sa tim da želite da postanete vatrogasac.

- Od malih nogu sam maštao o tome i, evo, želja je ostvarena i želje se ostvaruju ako jako i iskreno verujete u njih. Smatram da nisam heroj, samo volim da pomažem ljudima, kao i sve moje kolege koje vole svoj posao isto koliko i ja. Nije prvi put da vidim svoje kolege iscrpljene i umorne, jer znam da je to samo trenutno stanje. Svi imamo istu želju da ugasimo vatru što pre i da idemo kući svojim porodicama koje uveliko prate dešavanje na televiziji, a ne znaju šta se dešava sa nama i da li smo uopšte živi. Svaki posao nosi svoje posledice. Konkretno, naš nosi ozbiljan i ogroman stres za porodicu i sa tim moramo da živimo. To je bila moja odluka. Svaka čast svim vatrogascima koji se bore protiv vatrenih stihija u Srbiji i širom svetu. Zahvaljujem građanima koji su donosili hranu i vodu kako bi se vatrogasci što pre oporavili i nastavili sa radom.

Stefan navodi i da svaki put kada uđe u vatrenu stihiju kaže u sebi "samo da bude sve u redu da nema žrtava i povređenih". - Bitno je da odradimo taj posao što pre i što efikasnije. Svaka intervencija može da bude potencijalno opasna, ali uz dobru ličnu zaštitnu opremu i pomoć kolega uspešno izvršavamo najsloženije intervencije. Određena doza straha uvek postoji kako bi me opomenula da dodatno obratim pažnju na svoj rad - kaže vatrogasac i dodaje da svaka akcija ima određenu težinu, ali da su vatrogasci uvek spremni da nekome pomognu i da ga spasu.

Ponos porodice

To me ne opterećuje, samo radim svoj posao Ovaj hrabri mladić kaže da su prijatelji i porodica ponosni na njega, dok ga na ulici prepoznaju i komšije:

- Neki priđu i kažu: "Sine, svaka ti čast, čuvaj se", ali ja smatram da to ne treba da me opterećuje jer je to samo moj posao kao vatrogasca-spasioca.