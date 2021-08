POTPIRUJE MRŽNJU! RASPOP DEDEIĆ PRETI: Za neprijatelja Joanikija nema mesta na Cetinju!

Posle najava pristalica DPS Mila Đukanovića i nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) da će organizovati proteste zbog ustoličenja crnogorsko-primorskog mitropolita Joanikija na Cetinju, istupio je i mitropolit nepriznate CPC Miraš Dedeić i poručio da do ustoličenja ne sme doći jer je to, kaže on, najava novih nesreća i zala. Dedeić je poručio i da za Joanikija nema mesta na Cetinju.

Zapaljive reči

Prema njegovim rečima, ne postoje crkveni razlozi da se ceremonija ustoličenja održi na Cetinju, a tim činom se, dodaje, "u simboličkoj ravni duboko vređa dostojanstvo i zemlje i naroda". - To mu je i namera, da nas ponizi po oba osnova i stavi na znanje da smo kolonija kojom upravlja beogradski guverner oličen u funkciji predsednika Vlade, poduprtoga guvernerom cetinjske filijale Beogradske patrijaršije - kazao je Dedeić za crnogorske medije. Dodao je i da nema razlike između najavljenog čina ustoličenja Joanikija i bivšeg mitropolita Amfilohija.

foto: Beta Igor Sljivancanin

- I jedan i drugi čin su po svojoj suštini uvredljivi za nas kao narod. Čak mislim da je ovaj, kao i onaj na kome je ustoličen Amfilohije, najava novih nesreća i zala koje će nas snaći - naveo je on. Dedeić smatra da je podrškom najavljenom ustoličenju očita namera političkog vrha Crne Gore da se izazovu nemiri sa mogućim neželjenim posledicama. - Ako neki događaj, kao ovaj, nije poželjan u nekom gradu, jer je protiv volje tamošnjih građana, onda je to nasilje. Nepozvani i neželjeni gosti ne idu tamo gde nisu dobrodošli od domaćina - naveo je ovaj samozvani crkveni velikodostojnik. On je potom naveo da je na pitanje: "Koliko je do Cetinja?" Njegoš svojevremeno odgovorio: "Za prijatelja pet ura hoda, a za neprijatelja nikad." - Ne želim nikoga u Crnoj Gori da vređam kao njenog neprijatelja, jer takve reči nisu dostojne ni za jednog običnog čoveka, kamoli za sveštenika i velikodostojnika crkve, već samo podsećam na istorijske tekovine i istine koje važe za sva vremena - naveo je on.

Produžena ruka

Teolog Miloš Stojković za Kurir podseća da Dedeić nije svešteno lice, već pripadnik udruženja građana koje se zove CPC, te da se njegove izjave ne mogu smatrati ozbiljnim, ali je on, dodaje, ne samo remetilački faktor već i produžena ruka onih koji seju mržnju i potiru sve pravoslavno u Crnoj Gori.

foto: Privatna arhiva

- Dan ustoličenja mitropolita Joanikija nije dan propagiranja srpstva u Crnoj Gori, to je dan kada se ustoličava novi kanonski mitropolit pravoslavne crkve uopšte. On je mitropolit svih, i onih koji se deklarišu kao Srbi i onih koji se deklarišu kao Crnogorci. Taj dan nije poziv na velikosrpstvo, već poziv na mir i ljubav. Vlada Crna Gore treba da pokaže ozbiljnost jer svako ko udari na svetinje i kanone pokazalo se da prolazi i pada kao i Đukanović - poručio je Stojković.

Kurir.rs/K.B.

Veljović vređa i preti Joanikije nije naš mitropolit, vidimo se na Cetinju Veselin Veljović, nekadašnji direktor policije Crne Gore, naveo je u autorskom tekstu da dolazak "srpskog patrijarha Porfirija" na "crnogorsko Cetinje" predstavlja "još jedan pokušaj agresije srpske Šešeljevsko-Vučićevske kleronacionalističke politike u pohodu na crnogorsku državu". foto: Prinskrin - Novoizabrani mitropolit SPC nikada neće biti crnogorski jer ga Crnogorci pravoslavci neće prihvatiti svojim, već tuđinom i izvanjcem koji je nametnut da služi tuđoj državi i ideologiji - naveo je on. Veljović je kazao i da je dužnost svih građana Cetinja i ostalih građana Crne Gore da u prvim danima septembra budu zajedno na Cetinju.

Vladimir Pavićević Pozdravljaju svi koji vole državu Direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije Vladimir Pavićević kaže da je ustoličenje mitropolita svečani čin. - Ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju je svečani događaj kojem se raduju pravoslavni vernici u Crnoj Gori i koji pozdravljaju svi građani Crne Gore koji vole i poštuju Crnu Goru bez obzira na njihovu veru, naciju i etničku pripadnost - kaže on.