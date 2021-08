VERSKI ANALITIČAR O PATRIJARHOVOM INSTAGRAM PROFILU: Porfirije je čovek 21. veka, crkva treba da ide u korak sa vremenom

Nakon što je informativna služba Srpske pravoslavne objavila vest o otvaranju patrijarhove zvanične stranice na Instagramu, broj pratilaca je rapidno rastao, danas ta cifra prelazi 32 hiljade.

Zašto nas je ova vest iznenadila, koliko je neuobičajen ovakav potez i da li će patrijarh biti bliži vernicima pomoću društvenih mreža, o tome razgovarali smo sa Draškom Đenovićem, verskim analitičarem.

foto: Kurir televizija

- Srpska patrijaršija kasni za drugima, ako pogledamo koliko je ljudi zapratio papa, možemo da vidimo da predhodna 2 patrijarha nisu bili toliko za društvene mreže. Patrijarh Porfirije je čovek 21. veka, to vidimo i po muzičkom ukusu pa i po svemu ostalom, on ide u korak sa mladima. Iznenadili biste se koliko je starijih ljudi na društvenim mrežama, nije da samo mladi "vise" na društvenim mrežama. Definitivno je da patrijarh na ovaj način otvara crkvu mlađoj populaciji, crkvu ne čine zidovi već vernici. Ne može crkva da se ponaša kao što se ponašala pre 100 godina. Na primer, mnogi su pre 20 godina govorili da je internet zlo, da je to đavolja stvar. To više niko tako ne govori, jednostavno crkva mora da živi u vremenu u kom mi živimo - rekao je Đenović.

foto: Kurir televizija

U javnosti se podigla velika prašina nakon što je procureo snimak dve monahinje manastira koji se nalazi u Ovčarsko- kablarskoj klisuri kako se vesele ispod šatora uz pesmu "Koktel ljubavi" Nedeljka Bajića Baje.

- To je nešto sasvim normalno. To što je neko monahinja ne znači da treba da bude večito, što bi mladi rekli "ubijen u pojam" i da se ne nasmeje i da ne zapeva. Naš narod kaže, ko peva-zlo ne misli. One su zapevale na proslavi na prvom rođendanu deteta, tu nema ničeg lošeg. Služiti Bogu ne znači da ne smete da budete veseli i da ne zapevate - kaže Draško Đenović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:29 OD OVOGA DUŠA BOLI: Crkva u kojoj se krstio i venčao Karađorđe osuđena na propast! ZMIJE SU JOJ SKORO JEDINI POSETIOCI