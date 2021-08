TREĆA DOZA VAKCINE OD SUTRA! Cepivo može da se bira, poznato šta je najbolje POSLE SPUTNJIKA! Za ovih 400.000 ljudi se preporučuje

Davanje treće, tzv. buster doze protiv kovida 19 počeće u utorak - svi kompletno vakcinisani građani će nakon 180 dana od primljene druge doze moći da dobiju tu dopunsku. Poziv će dobiti putem SMS i mejla, čime će videti spadaju li u kategorije kojima je preporučena buster doza, ali bez obzira na to, svako ko želi, moći će da je primi u domu zdravlja. Vakcina može da se bira, a dr Zoran Bekić navodi da je preporučljivo da posle "sputnjika V" i treća doza bude takođe ruska, i to prva komponenta ovog cepiva.

- Svim građanima ostavlja se mogućnost izbora vakcine, polazeći od toga da je bezbedno i moguće primiti dopunsku dozu drugačiju od onih kojima su vakcinisani i revakcinisani. Konačan izbor vakcine građani će saopštiti lekaru tokom pregleda i konsultacija na vakcinalnom punktu - saopštila je Vlada Srbije.

Pozivanje građana, dodala je Vlada, obaviće se SMS porukom i mejlom sa linkom koji će ih voditi na portal E-uprave, gde će dobiti detaljnije informacije.

- Tamo će sami da vide da li spadaju u kategorije stanovništva kojima se preporučuje treća doza. Nezavisno od toga, svako može primiti dopunsku dozu ukoliko želi, po isteku šest meseci od druge doze nakon dobijenog poziva od E-uprave. Građani ne treba da se prijavljuju samoinicijativno za treću dozu pre nego što E-uprava kontaktira s njima - saopštila je Vlada Srbije i dodala da će po dobijanju poziva od E-uprave građani moći da se vakcinišu u svim domovima zdravlja širom Srbije, kao i u Hali 11 Beogradskog sajma, da će spisak punktova za imunizaciju biti na portalu E-uprava, te da sve četiri vrste vakcina ("sinofarm", "sputnjik V", "fajzer-bajontek" i "astra zeneka") ima dovoljno na svim punktovima u zemlji.

Dr Mirsad Đerlek, predsednik Nacionalnog koordinacionog tela za imunizaciju, kazao je za Kurir da otprilike ima 400.000 građana kojima se posebno preporučuje treća doza.

- Imali smo dosta poziva građana koji su zainteresovani da zaštite svoj ionako oslabljen imunitet, a plus, dolazi septembar sa sezonskim respiratornim infekcijama, a potom i decembar, kada počinje grip. Brzo je sve urađeno - naveo je Đerlek i dodao:

- Izuzetno je značajno da se oni neodlučni probude i prime prve dve doze. Ako se nastavi usporena vakcinacija, epidemija se neće završiti još godinu-dve - ističe Đerlek.

Da je preporučljivo da oni koji su vakcinisani ruskom vakcinom dobiju i treću dozu iste, naveo je za Kurir dr sc. med. Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac i direktor vakcinalnog punkta Beogradski sajam.

- Pošto vakcina "sputnjik V" ima dve različite komponente za prvu i drugu dozu, kao treća doza preporučljivo je da se aplikuje prva komponenta "sputnjika V". Ali ako građani to žele, uz prethodni dogovor s doktorom, moguća je i neka druga vakcina - rekao je Bekić i dodao da za treću dozu ne treba da se radi provera antitela, ali da je to i lična odluka, pa ko hoće - može.

Apel

Vakcina je jedini put do pobede

- Nakon više od šest meseci od početka masovne vakcinacije, ogromnu većinu hospitalizovanih pacijenata čine nevakcinisani. Nadamo se da će ove činjenice, kao i to da su svi vakcinisani prošli bez velikih tegoba i reakcija nakon vakcine, ohrabriti one koji se još nisu vakcinisali da to i urade. Vakcinacija je jedini put da se zarazna bolest konačno pobedi - saopštila je Vlada.