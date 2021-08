OTAC PREMINULE BEBE ZA KURIR: Ženu sam zdravu odveo na porođaj, sad spremamo sahranu umesto da SLAVIMO ROĐENJE PRVOG DETETA (FOTO)

Beba koju je na svet donela Miljana Zlatković (21) iz Belog Polja umrla je u ponedeljak u pirotskoj bolnici. Dečak je, kako saznajemo, rođen sa četiri i po kilograma, a majku su lekari porađali 20 sati. Beba je posle porođaja prebačena u KC Niš bez znakova života. Naložena je obdukcija deteta kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Iz uredne trudnoće i pripreme za najsrećniji trenutak juče su Zlatkovići izašli iz bolnice sami, da spremaju sahranu, a ne slavlje. Otac preminule Bebe, Vinko Zlatković (34) smogao je snage da za Kurir govori o tragediji koja je ih je zadesila.

- U nedelju ujutru oko devet sati odvezao sam suprugu u bolnicu. Imala je urednu trudnoću, svi pregledi bili su u redu. Ostavio sam zdrave i nju i bebu. Otišao sam kući, čuli smo se telefonom, žalila mi se na bolove i rekla da će joj uskoro uzeti telefon - navodi Vinko.

Kako se više nisu čuli, Vinko je pokušavao da dobije informacije o bebi i supruzi pozivajući pirotsku bolnicu, gde mu nisu davali nikakve informacije.

- Uhvatila me je panika popodne oko 16 sati jer mi niko ništa ne javlja. Pokušao sam i u devet uveče, da bi mi kasnije rekli da smo dosadni i da prestanemo da zovemo, da će nam se javiti Miljana kada se porodi. Miljana se porodila tek u toku noći, oko 15 do 3 ujutru, ali nama to niko nije javio. Njena sestra koja radi u bolnici kao čistačica je u šest sati ujutru na odeljenju saznala da beba nije dobro, da je prebačena u Niš, a meni je to javila tašta - kaže on za Kurir, koji je odmah ujutru otišao u bolnicu da sazna šta se desilo.

Lekar koji ga je primio je bio potresen i govorio je da "bebica nešto nije u redu".

- Rečeno nam je da sačekamo pedijatra. Kada je pedijatar došao, saopštili su nam one najgore vesti, koje su stigle iz KC Niš. Nismo sigurni ni gde nam je dete preminulo, možda tokom transporta. Znam samo da sada iz bolnice izlazimo sami, bez deteta, i da je ovo najgora tragedija koja je mogla da nas zadesi.

Miljana, porodilja, u dobrom je zdravstvenom stanju, ail je potrešena zbog svega što se desilo.

- Supruga je cele noći imala bolove. Beba je bila velika - 4,5 kilograma. To bi nam inače bilo prvo dete, a sada ga nema... - rekao je Vinko u suzama govorivši da sada čekaju obdukcioni nalaz koji će pokazati tačan uzrok smrti njihovog deteta.

(Kurir.rs/Suzana Trajković)