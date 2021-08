EPIDEMIOLOG KON OŠTRO: Šokantno je da deo zdravstvenih radnika odbija vakcinaciju protiv korone!

Epidemiolog Predrag Kon pozvao je danas građane da se vakcinišu i trećom dozom vakcine protiv korona virusa i da je to preporuka, a ocenio je i da je "šokantno" da deo zdravstvenih radnika odbija vakcinaciju i potpisuje peticiju protiv nje.

Kon, koji je i član Kriznog štaba za suzbijanje epidemije korona virusa, izjavio je da treću dozu vakcine može da primi svako ko je drugom dozom bilo koje vakcine vakcinisan najmanje pre 180 dana.

"Preporučena je za sve, niko nikog ne tera, ali postoje prioriteti. Ono što je snažno preporučeno je za one sa oslabljenim imunitetom, za sve starije od 70 godina, a ako su u kolektivnom smeštaju za sve starije od 60 godina", rekao je Kon.

On je dodao, da bez obzira koje su prve dve vakcine protiv korona virusa primljene, u trećoj dozi može da se primi bilo koja vakcina "o čemu odlučuju zajedno pacijenti i izabrani lekar".

Kon je povodom odbijanja dela medicinskog osoblja da se vakciniše i peticije koja je pokrenuta protiv vakcinacije, rekao da je "etički potpuno neprihvatljivo to što lekari neće da se vakcinišu" i da je "Krizni štab insistirao da to bude obavezno za ovu profesiju".

"Bilo kakva sumnja u vakcine je udar na temelj javnog zdravlja", kazao je Kon i dodao, povodom potpisivanja peticije protiv vakcinacije "da je šokantno to što se dešava", a da su posledice "velika šteta".

On je rekao i da među decom od 12 do 17 godina do sada ima samo jedan odsto vakcinisanih, i da će o njihovom vakcinisanju, koje je preporučeno "odlučivati pedijatri i roditelji".

