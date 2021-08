KORONA UBIJA MLADE I NEVAKCINISANE! UMRO MLADIĆ OD 22 GODINE: Stručnjaci upozoravaju da niko nije zaštićen, evo šta je jedini spas

Govoreći o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji i povećanom broju pacijenata, epidemiolog dr Branislav Tiodorović rekao je da je nedavno preminuo mladić koji je imao 22 godine i nije bio vakcinisan.

- Više od 92 odsto je onih koji su hospitalizovani, a nisu vakcinisani. Nevakcinisani imaju strahovito mnogo više šanse da obole s težom kliničkom slikom, čak 20 puta više nego vakcinisani - rekao je dr Tiodorović za TV Prva. I prof. dr Žarko Ranković, član kriznog štaba iz Niša, kazao je za Kurir da, nažalost, niko nije zaštićen od virusa i da niko ne zna kakvu će kliničku sliku izazvati virus u organizmu.

- Pokazalo se da i mladi mogu imati i te kako težu kliničku sliku, pa čak i da dođe do smrtnog ishoda. Trenutno je 92,3 odsto hospitalizovanih pacijenata koji nisu vakcinisani, a među njima je najviše mladih, među kojima je jedan deo njih s težom kliničkom slikom. To je ono što nas najviše zabrinjava jer je najmanji odziv za vakcinaciju upravo kod mladih - istakao je dr Ranković i dodao:

- U narednom periodu ćemo sigurno imati još više novozaraženih, a na pragu je i septembar, kad deca polaze u školu. Najopasnije će biti kod srednjoškolaca i studenata koji se vraćaju na fakultete. Ja podržavam preporuku struke da se i deca starija od 12 godina vakcinišu jer, nažalost, virus pokazuje da ni deca nisu zaštićena, a vakcina je ta koja, ukoliko dođe do zaražavanja, daje lakšu kliničku sliku kod pacijenata.

Prema njegovim rečima, legla zaraze su sva mesta na kojima se okuplja veći broj ljudi bez obzira na to da li je u pitanju otvoreni iz zatvoreni prostor. On ističe da se građani koji su otišli na letovanje nevakcinisani vraćaju s putovanja zaraženi:

- Apelujem na to da jedino vakcina može da nas spase, a to posebno važi za mlade jer se oni najviše kreću i šire virus. Dr Olivera Ostojić, načelnica Dečje bolnice u KBC "Dr Dragiša Mišović", rekla je za Kurir da je poslednje dve nedelje broj hospitalizovane dece u ovoj ustanovi povećan jer danima pre toga nije bilo prijema, a povećan je i broj pregleda u ambulantama.

- Svakodnevno imamo po jedan prijem dece iz unutrašnjosti ili iz Beograda. Deca su hospitalizovana sa srednjom kliničkom slikom i temperaturom, a bebe hospitalizujemo iz predostrožnosti. Imali smo jednog dečaka od 15 godina koji je imao ozbiljniju kliničku sliku, ali on je sada dobro i u fazi je oporavka - kaže dr Ostojić i dodaje da će se broj prijema sigurno povećati u septembru, kad deca krenu u školu.

- Saglasna sam sa stavom svih udruženja pedijatara da treba da se vakcinišu i deca starija od 12 godina, posebno ona koja su gojazna, koja imaju problema s dijabetesom, jer istraživanja koja imamo pokazuju da je vakcina bezbedna, da štiti i da olakšava kliničku sliku ukoliko dođe do zaražavanja - kazala je dr Ostojić.

Dr Tiodorović uverava

Neće biti ograničavanja kretanja

Dr Branislav Tiodorović rekao je da uprkos povećanju broja obolelih od kovida 19, neće biti uveden policijski čas ili ograničeno kretanje. On je na TV Prva pozvao sve da poštuju protivepidemijske mere koje nisu ni ukidane, te podsetio da tu spada nošenje zaštitnih maski, držanje distance, dezinfekcija i higijena. - Nikakvog uvođenja policijskog časa niti ograničavanja kretanja neće biti, niti ima potrebe da to radimo, ali mere koje postoje se moraju poštovati - rekao je on.

Tiodorović je rekao i da je krizni štab u stalnom zasedanju i da su konsultacije svakodnevne, te dodao se sednica kriznog štaba može očekivati "svakog momenta", odnosno veoma brzo.