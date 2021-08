NEUSPEH U BRAKU SE PRIPISUJE ŽENI! PSIHOLOG O NASILJU U PORODICI: Žene nemaju podršku najbližih zbog predrasude SAMA SI GA BIRALA!

Muškarac N. M. iz Beograda uhapšen je zbog sumnje da je 13. avgusta na Zvezdari oteo bivšu devojku I. B., odveo je u kuću u Resniku i 3 dana je zverski silovao i tukao.

Policija je uputila nesrećnu devojku na lekarske preglede, a N. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on bi danas trebalo da bude saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Tereti se za krivično delo silovanje, za šta mu preti do 10 godina robije.

Sa nama je danas u Pulsu SrbIje bila Ana Anđelković, psiholog iz Sigurne Kuće, koja nam je rekla kakve posledice ovakvo zverstvo ostavlja na žrtvama i da li te strašne traume mogu da se zaleče.

- Nažalost, traume koje doživljavaju su nesagledive. Nažalost, žrtve se sa tim suočavaju svakodnevno. Moram da kažem da je jako važno da se žrtvama pruži pomoć i podrška jer žene pored toga što dožive traume, imaju i manjak samopouzdanja i samopoštovanja. Pomoć se pruža kroz psihoterapiju, individualnom i grupnom. Najvažnije je da se njima to pruži u momentu kad im je to najpotrebnije, jer žene najčešće trpe nasilje jer nemaju podršku. Nasilnik vas izoluje od porodice i prijatelja, kad žene onda požele da ga ostave, shvate da nemaju gde. Nažalost, žene često nemaju podršku porodice, to je meni šok. To je uglavnom zbog predsrasuda koje vladaju u našem društvu, a to je ono čuveno "ti si ga birala, pa sad trpi" ili "pa šta, i ja sam to trpela". Ono što je interesantno to se tiče slučaja iz Resnika, ovo se desilo u momentu kad je ona njega napustila. Žene su tad najranjivije, i ako pogledamo predhodne slučajeve, do nasilja najčešće dođe baš u tom momentu kad žena hoće da napusti partnera. Žena koja je žrtva, ne doživljava nasilje samo od nasilnika već je doživljava i od svoje okoline. Neuspeh u braku se i dalje stavlja na teret ženi - rekla je Ana.

