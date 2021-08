JEDNA JE PROFESORKA NA FAKULTETU, DRUGA IMA SAMO 25 GODINA, TREĆA JE RADNICA SA SELA: One trpe nasilje, to može da bude BAŠ SVAKA

Žrtva nasilja može biti apsolutno svaka žena.

Nije bitno koliko ima godina. Nije bitno odakle je.

Čime se bavi - nebitno je.

Ona može da bude i doktorka, i spremačica, i domaćica, i kuvarica, studentkinja. Potencijalni zlostavljač svoju žrtvu, koju najpre šarmira, pa sa njom počne da se zabavlja, uvlači u vrtlog nasilja kojeg ona ne bude ni svesna.

Sa njom igra igru, uvlači je u svoju paukovu mrežu, sve dok ona ne pomisli da bez njega ne može. Tada nastaje problem, ona je već duboko upletena u toksičnu vezu, koja vremenom postaje veza u kojoj je prisutno i nasilje (psihičko, fizičko, seksualno, ekonomsko) ili ugrožavanje spokojstva.

Žrtva te mreže iz koje je moguće izaći, samo ako imate pomoć, može biti, ponavljamo, svaka žena.

Ovo su tri potpuno različita profila žena. Njihovi profili suštinski su različiti. Iste su po tome što su u nekom trenutku od strane muškaraca koje su zavolele - umesto voljenih postale žrtve.

PROFIL VISOKO OBRAZOVANE ŽRTVE RODNO ZASNOVANOG NASILJA

Jelena, 40 godina, profesorka na Fakultetu, Subotica. Poslednjih godina braka muž je psihički počeo da zlostavlja nju i ćerku. Stan je bio njen, on nije ni radio a maltretirao ih je psihički satima. Terao da ga slusaju, pričao je kako su svi protiv njega. Obe ih je proveravao, suprugu naročito… zvao na posao, gde se kreće, kad dolazi s posla, da li ga vara i slično. Plače jer ne može više da ga podnese, da sluša njegove price. Rešena da se razvede.

DEVOJKA 25 GODINA, BEOGRAD

Una, 25 godina. Bivši momak od početka veze bio ljubomoran, ali se to smatralo “normalnim” ponašanjem, čak i poželjnim jer je to dokaz da mu je stalo. Bivši momak je kontrolisao s kim će se viđati i šta će obući. Kad je nema ili kasni kući u stanju je da je pozove „četrdeset puta“. Stalno proverava i kontroliše njen telefon. Ima pristup njenom Fejsbuk nalogu i prati s kim se dopisuje. Kada joj se javi osoba muškog pola, reaguje neadekvatnom ljubomorom. Posle takvih ispada, ona odlučuje da ga ostavi i tu počinje proganjanje, uglavnom preko društvenih mreža, telefona. Plaši ga se, ne može da uspostavi normalne veze jer je ne ostavlja na miru godinama.

ŽENA, RADNICA, IZ VAROŠICE U CENTRALNOJ SRBIJI

Nada, 42 godina. Majka dvoje maloletne dece. Muž je godinama fizički zlostavlja i ucenjuje, manipuliše decom. Zabranjuje viđanje sa prijateljima i preti socijalnom službom tvrdeći da je, ako se vidi sa prijatejima, nepodobna kao majka. U tome mu pomaže i porodica. Njegove majka I sestra takođe joj prete pozivom socijalne službe i oduzimanjem dece. Fizičko nasilje prisutno godinama. Uglavnom šamari, poneki udarac u nogu, ruku…. Neprimetne modrice i fizičke posledice. Poslednji put je gurnuo i udarila je o krevet, a nakon toga je gušio. Nekoliko puta odlazila i vraćala se, zbog dece, emocija prema njemu i nadi da ce se promeniti.. “Ne plašim ga se stalno, ali mi je mučno što ne znam kada ću i da li cu ponovo dobiti šamar.. “

Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće u Beogradu kaže da je opštepoznato da ne postoji status koji ženu može da zaštiti od nasilja.

foto: Kurir

- Žrtva nasilja može biti bilo koja žena, bez obzira na strukturu. Ima čak i onih koje su materijalno obezbeđene, koje imaju uslove da odu, ali to ne rade jer su u primarnoj porodici naučile da je dobro sramota razvesti se i da je suštinski bitno imati partnera pored sebe, ma kakav on bio. To je pogrešno, nijedna žena, bez obzira na to koliko je stara, koliko je obrazovana i čime se bavi nipošto ne sme da trpi nasilje.

Ako trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje, pozovite SOS telefon 0800 35 00 36

Kurir.rs / S. T.