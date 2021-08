IMAĆEMO VEĆI BROJ UMRLIH, USKORO STIŽE I LAMBDA SOJ: Dr Tiodorović uputio snažan apel građanima! Vakcinacija je stvar civilizacije

Stručnjaci su nekoliko puta do sada upozorili da bi broj obolelih od korona virusa sledeće nedelje mogao da poraste i na 3.000 dnevno. Doktor Branislav Tidiorović, inače član Kriznig štaba ističe da je aktuelna epidemiološka situacija loša, i da se kreće ka izrazito nepovoljnoj.

- Imaćemo veći broj umrlih, ali će i mlađi da se zaražavaju u većoj meri. Stvar je pitanja, kako vakcinisati decu od 12 godina pa gore, kada prosvetni radnici koji sa njima treba da rade nisu vakcinisani. Isto tako roditelji koji su sa njima po čitav dan. Mogu reći da je to zadata koji hitno mora da se rešava. Vakcinacija nije pitanje demokratije već civilizacije - kaže Tidorović.

Kako Tidorović otkriva, uskoro će se pojaviti i Lambda soj iz Perua, dodajući da naše stanovništvo i dalje putuje i to u mesta koja su trenutno žarišta.

- Moram da kažem, naši građani se ne ponašaju onako kako se ponašaju u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj... Treba da se ponašaju slično tome - priča Tidorović.

Govoreći o situaciji sa polaskom dece u školu, kao i povratku ljudi sa odmora, Tidorović ističe da se nada da će Krizni štab sprovesti najbolje moguće mere.

- Broj vakcinisanih je sada prešao 51 odsto, ali je najmanje 65 odsto potrebno, da ne bi brinuli i osećati se sigurno. Što se tiče škola, postoje tri modela, prvi model je regularan, da sva deca idu, i može se očekivati da će taj model dobro funkcionisati u gradovima gde je vakcinacija dobro sprovedena. Niš, Priboj, Beograd... - dodaje Tiodorović.

Govoreći o drugom modelu, doktor ističe da će prema situaciji u porodici kod đaka, dolaziti do kombinacije onlajn i regularne nastave, a kada je u pitanju treći model, on će se primenjivati u gradovima koji su ostvarili najmanji broj vakcinisanih, podvlačeći da, iako je model onlajn nastave pokazan kao dobar, on dodaje da je to loše po mlade, kada je u pitanju obrazovanje.

- Ne treba mnogo poručivati onima koji su se do sada vakcinisali. Jer ako su primili prve dve, zašto ne bi i treću. Ja sam juče primio treću dozu, istu vakcinu koju sam primio i ranije. Sinofarm, kinesku vakcinu. Inače, zna se da može da se bira vakcina, i to što je uradio i Šekler je dobro, zato pozivam sve građane, najviše građane koji imaju hronične bolesti da se vakcinišu. Takođe, mlađe pozivam, jer oni sada čine 50 odsto hospitalizovanih - kaže Tiodorović.

(Kurir.rs/Pink)