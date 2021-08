BEOGRAĐANKA PREVARENA! Majstor mi uzeo 1.500 evra i nestao! ODNEO MI JE I TELEVIZOR, kamera sve snimila!

Nadica M. iz Beograda tvrdi da ju je B. K., koga je angažovala da joj renovira stan, prevario za 1.500 evra koje je naplatio, a radove nije završio, kao i da joj je iz stana uzeo neke vredne stvari i nestao.

Ona za Kurir navodi da joj se B. K. predstavio kao građevinski preduzimač iz Užica, koji je u Beograd došao da bi upisao dete u školu, pa je za to vreme hteo da zaradi.

- Bilo mi je hitno da renoviram stan, a za njega sam imala preporuku poznanika. Dala sam mu ključeve stana, tu je odseo, a ja sam otputovala - kaže ona.

B. K. ju je, kako kaže Nadica, uredno na Vajberu obaveštavao kad i šta radi, što je videla i na kamerama, da bi jednog dana on nestao bez traga! - Kad sam došla u stan, videla sam da je skinuo pločice iz kupatila i okrečio nekoliko zidova - rekla je ona, dodajući da mu je posao bio da renovira kupatilo i okreči ceo stan.

Nadica tvrdi da je stalno tražio novac za materijal, za dnevnice, te mu je tako dala 1.500 evra.

- Plaćala sam sve, a dok sam bila na odmoru, moj dever mu je nosio novac. Sad od tog čoveka imam samo ime i prezime, i to ne znam da li je pravo. Platila sam ga za posao, a on me je prevario. Odneo mi je iz stana i televizor vredan 300 evra, što je kamera i snimila! - rekla je ona za Kurir, priloživši nam fotografije preduzetnika.

Nakon što je priču o prevari objavila na društvenim mrežama, Nadica kaže da joj se B. K. odmah javio: - Zvao me je sa pripejd broja koji je kupljen na trafici. Prvo mi je nudio dogovor, rekao da će doći u ponedeljak da radi, pa je ostalo da se čujemo, da bi mi na kraju ipak rekao da neće raditi jer sam ga objavila svuda, i da će me čak i tužiti!

Nadica M. ističe da je bila prinuđena da angažuje i plati druge majstore kako bi joj uradili kupatilo koje je B. K. za sobom ostavio ruinirano i potpuno neupotrebljivo. Na fotografijama koje nam je poslala vidi se da je B. K. pločice skinuo, ali da ništa dalje od radova nije završio.

foto: Ustupljene fotografije

Nadica je najavila da će preduzimača na osnovu svih dokaza koje ima prijaviti i goniti sudski. Ovim povodom pokušali smo da kontaktiramo sa B. K., ali je on bio nedostupan.

Kurir.rs / S. Trajković