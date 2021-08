IMUNOLOG JANKO NIKOLIĆ ŽUGIĆ O STERILITETU USLED VAKCINA: Glupost, mRNK nije infektivna i NE MOŽE DA SE UGRADI U GENOM!

Imunolog prof. dr Janko Nikolić Žugić, šef katedre za imunologiju Univerziteta Arizona u Tusonu u intervjuu za Kurir naveo je i da je za vakcinaciju dece starije od 12 godina, što je kod nas odobreno i to Fajzerovom vakcinom, koja je mRNK, a o čemu se sipredaju brojne teorije. Profesor Nikolić Žugić objašnjava zašto je glupost priča da ova vakcina izaziva sterilitet i kako ona zaista deluje.

- To da li će oni sutra moći da imaju svoju decu nikakve veze nema s vakcinom, jer ona nema veze sa sterilitetom. Takvoj gluposti ne mogu da se načudim. Nigde nisam video da je iko i izbliza uspeo da objasni kako bi do toga zaista došlo. Molekul mRNK je sam po sebi nestabilan molekul. Do pre desetak godina, zbog ove nestabilnosti, mRNK vakcine nisu mogle biti korišćene. Tek su skorašnje tehnološke modifikacije uspele da ih stabilizuju da budu prisutne nešto duže i da proizvedu proteine koji su zapravo meta imunskog odgovora - mRNK nije infektivna i ne može da se ugradi u genom (ćelijsku DNK), a sa time ni u DNK ćelija zametne loze.

Na naše pitanje da to nestabilan znači da dođe, završi posao protiv virusa i nestane, prof. Nikolić Žugić kaže:

- Tako je, apsolutno se razgradi, neće ga biti već nekoliko dana nakon ubrizgavanja - mRNK će napraviti virusne proteine koji iniciraju imunski odgovor, ali posle nekoliko dana će i oni biti razgrađeni, jedino što će do tada uspeti da indukuju imunski odgovor.

Kurir.rs/J. S. S.