STRAHOVLADA U GRANDU ZBOG AFERE S POREZOM: Saša Popović ribao Đorđa Davida zbog izjave kojom PRIZNAJE DA DOBIJA NOVAC

Saša Popović, kreativni direktor „Grand produkcije“, ponovo je zapretio članovima žirija „Zvezda Granda“ da ne smeju ni reč da progovore o honorarima koje dobijaju za učešće u ovom takmičenju. Posebno je bio kivan na Ðorđa Davida, kojeg je ribao jer je on svojom izjavom indirektno potvrdio da „Grand“ mulja sa isplatom honorara članovima žirija, odnosno da izbegavaju poreski sistem zemlje i nanose štetu državnoj kasi.

Razrađena šema

Kurir je, podsetimo, otkrio šemu po kojoj „Grand“, deo Junajted medije Dragana Šolaka, izbegava plaćanje poreza u slučaju honorara članova poznatog muzičkog takmičenja. Svi članovi žirija sa „Grandom“ potpisuju fiktivne ugovore na po 500 ili 1.000 evra, a ostatak honorara, koji se meri u hiljadama evra, dobijaju na ruke.

- Popović je opet ribao članove žirija zbog tekstova u Kuriru. Zapretio im je da više o tome ništa ne smeju da kažu... Najstrašnije je prošao Ðorđe David i to zato što je na pitanje o visini honorara rekao da on ima dogovor s Popovićem i da je to njemu vrednije od bilo kakvog papira. Time je indirektno potvrdio da se novac deli unaokolo na crno, iako „Grand“ sve vreme tvrdi da svi članovi žirija volontiraju - kaže izvor Kurira.

Prestup „Granda“ je ozbiljan - ukoliko bi došlo do krivičnog postupka i osuđujuće presude za utaju poreza, odgovorno lice u firmi bi moglo, samo na slučaju honorara članova žirija ovog muzičkog takmičenja, da se suoči sa zatvorskom kaznom od tri do deset godina. Kod kazni za utaju poreza uzima se u obzir i sama suma utaje, a ne samo krivično delo, a ovde je reč, kod nekih osoba, i o stotinama hiljada evra. Na godišnjem nivou (ukupno za 40 emisija) Jelena Karleuša zaradi oko 240.000 evra, Marija Šerifović 180.000 evra, a Ðorđe David 120.000 evra. Pevačice Viki Miljković i Ana Bekuta godišnje uzmu po 100.000 evra, a Dragan Stojković Bosanac 80.000 evra.

foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić

Žiri kivan na produkciju

Inače, nije isključeno da bi i sami članovi ovog takmičenja mogli da odgovaraju, jer su znali za ovaj finansijski prekršaj, a nisu ga prijavili nadležnima. Na taj način, u neku ruku, i oni su prećutno zauzeli ulogu saučesnika. Ipak, ukoliko bi se odlučili da sarađuju sa nadležnima i otkriju potpune razmere prevare, verovatno bi im, kako to dosadašnja sudska praksa pokazuje, to bila olakšavajuća okolnost.

Članovi žirija su, kako smo pisali, kivni na produkciju, jer su ih u saopštenju pres-službe „Granda“, u kojem tvrde da niko od njih ne prima novac, sveli na nivo jadnih zvezdica koje volontiraju u „Zvezdama Granda“ zarad publiciteta.