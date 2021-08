SUNČANA I TOPLA NEDELJA: Danas do 33 stepena, ubrzo nam stiže osveženje s kišom

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije sa temperaturom do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 18, najviša dnevna od 29 do 33 stepena.

Početkom radne nedelje biće takođe, pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i uveče na severozapadu naoblačenje i osveženje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, posle podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i pojačanju. Najniža temperatura od 11 do 20, a najviša od 28 do 35 stepeni.

U utorak nas očekuje naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne, zapadne i centralne krajeve a do kraja dana proširiće se i na ostale krajeve uslovljavajući mestimično kišu, pljuskove i grmljavinu. Samo će se na jugu i istoku pre podne zadržati pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 23 na severu do 31 stepen na jugu i istoku Srbije.

Sredinom sedmice preovlađivaće oblačno, svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab, severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 21 do 29 stepeni.

I narednih dana biće promenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i temperaturom oko proseka.

(Kurir.rs/RTS)