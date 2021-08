VAKCINACIJA BI TREBALO DA BUDE OBAVEZNA ZA VEĆI DEO ZAPOSLENIH: Dr Janković o budućnosti korone, trećoj dozi, bolničkom lečenju...

Zaista je emotivno razarajuće gledati ljude koji na nogama dođu u bolnicu, te da se njihovo stanje pogoršava i da vas kroz umorne i tužne oči ispod kiseoničnih maski mole za pomoć, a da nakon dva ili tri dana morate da ih smestite u plastičnu kesu i zatvorite rajsferšlus. Nije fer prema zdravstvenim radnicima, pa i svima ostalima, da budete društveno neodgovorni, naveo je prof dr Radmilo Janković.

On je naglasio da bi vakcinacija trebalo da bude obavezna za veći broj zaposlednih.

Profesor Janković ističe da su naznake trenutnog pogoršanja epidemiološke situacije u Srbiji mogle da se naslute još polovinom juna.

- Broj prvih pregleda u gotovo svim kovid ambulantama je rastao, broj hospitalizovanih nominalno ne toliko ali je imao izraženi trend porasta. Tada sam izneo prilično pesimistične prognoze da će nas naredni talas, koji je svakako bio neizbežan, zadesiti mnogo ranije nego što smo očekivali, i da će već sredinom avgusta ući u zenit. Nažalost, to se desilo - priča prof. dr Janković.

Kako dodaje, tome je doprinela opšta liberalizacija raspoloženja u društvu i želja za povratkom ka normalnom životu. Sublimacija i integracija svih tih loših faktora dovela je do toga da sada već imamo pre- teću eksploziju broja zaraženih i nažalost, verovatno ćemo imati veliki broj hospitalizovanih i ponovo enormno opterećenje zdravstvenog sistema - ističe prof. dr Janković.

O tome šta smatra najvećim problemom u ovom trenutku 20.000 ljudi na stadionu koji ne poštuju mere, 10.000 ljudi koji bez maski pevaju na koncertu ili autobus javnog prevoza gde 70 odsto putnika ne nosi maske, naš sagovornik kaže:

- Negde početkom februara kada smo došli na drugi špic ovog poslednjeg talasa, rekao sam da je potpuno neprihvatljivo društveno neodgovorno ponašanje sa bilo koje strane da dolazi i da mi je potpuno svejedno da li se neadekvatno u datoj epidemiološkoj situaciji ponašaju ljudi koji odaju poslednju počast Dordu Balaševiću ili oni koji igraju kolo oko spomenika Stefanu Nemanji ili bilo koje drugo neadekvatno ponašanje.

POOŠTRENJE MERA

Profesor Jankovic naglašava da smo se početkom leta svi vratili normalnom životu i redovnim aktivnostima, setili smo se kako je lepo živeti slobodno i to je, kako kaže, išlo u pravcu da je bilo teško doneti bilo kakve restrikcije.

- Situacija u okruženju je dodatno dolivala ulje na vatru. To se ogleda u potpunoj liberalizaciji ulaska u turističke destinacije gde su se ljudi iz Srbije upućivali, prvenstveno u Crnu Goru gde se ulazilo bez bilo kakve kontrole, dakle bez kontrole vakcinalnog statusa i potencijalno inficiranih osoba. Što je još gore, ogroman broj prvenstveno mladih ljudi se okupljao i partijao na plažama i u noćnim klubovima, a sa crnogorskih obala vraćali su se u Srbiju i besomučno zaražavali druge, pa i one starije koji su slabijeg imunološkog statusa i gde je već imunološka barijera bila probijena nakon davanja vakcina - priča on.

Kada je reč o pooštrenju mera, sagovornik smatra da se svakako nešto mora učiniti na tom polju.

- Teško da će to biti opšte prihvaćeno, jer je Srbija zemlja sklona razdvajanju, polarizaciji , ekstremnom dokazivanju i ekstremnom ponašanju. Uvek ćete imati pojedince koji će reći: "Ja neću to da učinim, kako su neki mogli da idu na utakmice, kako su oni drugi mogli da idu u pune hale i prate političke skupove". Drugi će reći "kako su mladi mogli da idu na Egzit i Nišvil", i uvek ćete imati nekog ko će potegnuti takve argumente, ali svakako se nešto mora učiniti, makar ovakva nekontrolisana produkcija privatnih zabava i svadbi gde nema nikakve kontrole. U medijima možete videti vesti da se upravo na svadbama i sličnim proslavama najveći broj ljudi inficira - ističe prof. dr Janković.

Kada je reč o sportskim događajima, predstavama, filmskim susretima i slično, smatra da bi tu od značaja bile takozvane zelene propusnice koje će građanima koji su primili obe doze vakcine ili imaju dokaz da su skoro preležali kovid, omogućiti da se manje-više normalno ponašaju i da na taj način možemo da održimo ma kar privid normalnog života.

OBAVEZNA VAKCINACIJA

Profesor ističe da je Srbija, slično kao i pojedine evropske zemlje, dostigla maksimum vakcinacije krajem maja.

- Sve ostalo se može postići samo jako dobrom disciplinom. Nažalost, mi nismo nacija koja je sklona preteranoj disciplini i ne možemo da se ugledamo niti na Veliku Britaniju niti na Izrael. Mislim da smo protraćili mesece u kojima je bilo mirno vreme, bez velikog broja novozaraženih i kada se jednom pitkom, emotivnom porukom moglo dopreti do ljudi koji su imali dileme i objasniti im da je vakcinacija pre svega bezbedna - ističe prof. dr Janković.

Podseća da je jedna stvar bezbednost vakcine, a druga efikasnost.

- Efikasnost je bitna za medicinsku kontrolu čitave situacije, a bezbednost je bitna u tom smislu da ljudi budu sigurni da su vakcine bezbedne. Poznato je da je dato više od pet i po miliona doza u Srbiji i gotovo četiri milijardi doza vakcine u svetu, od kojih gotovo da nema značajnijih neželjenih reakcija ili životno ugrožavajućih situacija koje se povezuju sa davanjem vakcine. Dovoljno je bilo ponavljati ove činjenice - kaže on.

Smatra da imamo sve manje manevarskog prostora i da će biti jako teško tokom buktanja epidemije organizovati novu vakcinaciju.

- Procenat imunizacije se eventualno može podići primenom obavezne vakcinacije za odredene grupacije stanovništva koje rade na radnim mestima na kojima su u susretu sa rizičnim bolesnicima i gde postoji veća koncentracija ljudi. Prvenstveno mislim na zdravstvene radnike, na radnike u javnim službama, zaposlene u vojsci, policiji, javnom prevozu, zatim u restoranima, velikim marketima... To će svakako pokazati jednu vrstu ozbiljnosti države da želi da za štiti svoje stanovništvo. Sigurno da možemo odlučnom akcijom, pre svega države, nametnuti vakcinaciju medu delovima stanovništva, ali nisam optimi- sta da možemo da motivišemo veliki deo nevakcinisanih - kaže prof. dr Janković.

TREĆA DOZA

Davanje treće doze vakcine, profesor Janković vidi kao jedno od rešenja za trenutnu epidemiološku situaciju.

- Mislim da malo bolje stojimo što se tiče motivacije ljudi da prime treću dozu jer su to uglavnom ljudi koji su poslušali poruke na samom početku i verovali u ono što su govorili autoriteti. Međutim, naš imuno loški bedem puca prvenstveno na mestu gde je bio najslabiji. Nažalost, najveći broj najstarijeg stanovništva je primio Sinofarmovu vakcinu koja se na osnovu preliminarnih studija pokazala kao manje efikasna. Podaci iz kovid bolnica ipak govore da medu onima koji su vakcinisani a nalaze u bolničkim posteljama, pa i u jedinicama intenzivne nege, zaista ima velikog broja onih koji su primili Sinofar movu vakcinu - navodi prof. dr Janković.

Prema njegovom mišljenju, nije racionalno odlagati davanje treće doze kod te grupe građana.

- Nisam stručni autoritet iz oblasti vakcinacije, ali mi zdrav razum i veliko iskustvo koje imam oko kovida govori da bi tamo gde je bio slabiji od govor trebalo probati sa nekom drugom dozom vakcine. To je bila preporuka i Nacionalnog tela za imunizaciju i mislim da kombinacija vakcina, naročito ako je potpuno bezbedna, da Ce biti i potrebna. Preporuka je da nakon dve doze Sinofarma dobijete Fajzerovu punu imunizaciju i svakako će ti ljudi biti mnogo bezbedniji, i to je moj savet - kaže on.

BUDUĆNOST KORONE

O tome šta nas očekuje na jesen, sagovornik kaže da je jasan rast broja zaraženih ismatra da će se taj trend nastaviti, ali da nećemo imati scenario od prošle jeseni i zime.

- Uz, ipak, prilično veliki broj vakcinisanih mislim da ne možemo dostići dnevne pikove od 7-8.000 zaraženih. Sada se uglavnom u grupi nevakcinisanih nalaze mlade osobe koje imaju lakše kliničke slike i to će svakako smanjiti opterećenost zdravstvenog sistema, ali ćemo nažalost i dalje imati starije i hronične bolesnike koji će nam okupirati krevete u jedinicama intenzivne nege - kaže on.

Smatra da ni ljudi koji se čitavog života bave epidemiolo- gijom i virusologijom ne mogu sa sigurnošću da tvrde kakva je budućnost virusa korona. Priroda virusa je da traži prirodnog domaćina i da bez njega ne može da nastavi reprodukcioni period.

- Snaga virusa će svakako u jednom trenutku biti takva da će doći u stanje ekvilibrijuma sa ljudskom populacijom, odnosno preći će u jednu formu izazivanja bolesti koja neće biti toliko smrtono sna, ali mi se čini da će zadavati probleme covečanstvu i u na rednim godinama. To neće imati ovakakav društveni impakt, ali čemo na neki način morati da naučimo da živimo sa SARS- Cov-2 virusom, kao što živimo sa drugim virusima - zaključuje nrof de Jankovic.

(Kurir.rs/Blic)