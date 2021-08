RHMZ IZDAO UPOZORENJE NA VISOKE TEMPERATURE Upaljen narandžasti meteo alarm, a evo gde će danas biti najvrelije! Od sutra preokret

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, a posle podne i uveče na severu i zapadu predviđa se naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnja temperatura biće od 11 do 20, a najviša dnevna od 29 na severozapadu do 35 stepeni na jugoistoku.

foto: Printscreen RHMZ

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, pre podne jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni, koji će biti povremeno i jak. U toku noći će doći do naoblačenja. Jutarnja temperatura biće oko 20, najviša dnevna 33 stepena Celzijusa.

foto: Printscreen RHMZ

Prema prognozi RHMZ danas će najtopliji dan biti Niš sa 35 stepeni.

foto: Printscreen RHMZ

Zbog visokih temperatura danas će u Srbiji na snazi biti žuti i narandžasti meteo alarm.

Od utorka osetno svežije, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom u celoj zemlji uz pad temperature za oko desetak stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 23 na severu do 30 stepeni na istoku Srbije.

U sredu će preovlađivati oblačno, sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina se očekuje na zapadu i jugozapadu zemlje. Duvaće slab do umeren vetar severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 22 do 27 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno, u zapadnim i južnim predelima mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša od 22 do 27 stepeni.

(Kurir.rs/Beta, RTS)