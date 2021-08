SPREMITE KIŠOBRANE! Meteorolog objavio novu prognozu: Pad temperature za više od 10 stepeni, stižu pljuskovi i grmljavina

Nakon današnjeg veoma toplog dana i temperatura i do 35 stepeni, od sutra osetno svežije sa čestim padavinama. Temperature će biti u padu i za više od 10 stepeni, najavio je meteorolog Đorđe Đurić.

"I danas nebo nad Srbijom biće vedro, a južno strujanje usloviće dodatni priliv veoma tople vazdušne mase sa juga. Nakon prijatnog jutra i minimalne temperature od 11 do 19 stepeni, maksimalna temperatura tokom vrelog dana biće od 30 do 35 stepeni, u Beogradu do 33. Posle podne i uveče do severnih i severozapadnih predela Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz skretanje vetra na jak severozapadni, na udare i olujni, uz jače naoblačenje i kišu sa pljuskovima i grmljavinom, a očekuje se i pad temperature", napisao je meteorolog Đurić.

Od sutra svežije

"Severni, centralni i zapadni deo Srbije biće u utorak pod uticajem znatno svežije vazdušne mase i uz više oblačnosti. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom ujutro se očekuju uglavnom u Vojvodini i u Podrinju, a posle podne u jugozapadnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije. Na jugu i istoku veći deo dana sunčano i dalje toplo. Duvaće slab do umeren seveni i severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 14 do 20, u Beogradu do 18 stepeni, maksimalna dnevna od 23 na zapadu do 33 stepena na jugu Srbije, u Beogradu do 24", najavio je meteorolog.

Do kraja nedelje promenljivo

"U Srbiji do kraja sedmice promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u sredu od 18 do 24, a na jugu i istoku Srbije od 25 do 29 stepeni. U četvrtak maksimalna temperatura u većini predela biće oko 25 stepena. U petak ponovo svežije, uz pad temperature, pa će za vikend biti relativno sveže, ponegde uz temperature i ispod 20 stepeni. Toplije će biti samo na jugu i istoku Srbije", objavio je meteorolog Đurić.

Jesenje vreme

"Dakle, do kraja avgusta očekuje nas znatno svežije, neretko i pravo jesenje vreme. Otopljenje i povratak stabilnijeg i topllijeg vremena očekuje nas početkom septembra, uz temperature oko 30 stepeni, koje će nas podsetiti da je kalendarski i dalje toplo, a osveženje pred nama da smo ipak na korak do jeseni", zaključio je Đurić.

