SUKOB BJELE I GAGE TINJA ODRANIJE, A ESKALIRAO JE DANAS: Sve počelo optužbama za mito i spinovanje, a završilo se PREBIJANJEM

Glumac i producent Dragan Bjelogrlić brutalno je sinoć pretukao reditelja Predraga Gagu Antonijevića u restoranu u Nišu pred brojnim gostima, a sukob između njih dvojice počeo je da tinja još početkom prošle godine!

Antonijević je prošlog januara, podsetimo, optužio Bjelogrlića da mu je navodno nudio mito da na konkursu Filmskog centra Srbije dodeli novčana sredstva za snimanje filma "Jesen samuraja"

Nekadašnji predsednik Komisije za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova Filmskog centra Srbije, nakon prozivki da ne čita scenarije pristigle na konkurs, koje su prethodno iznete na sastanku Grupacije za kinematografiju, čiji je predsednik upravo Bjelogrlić, optužio je mlađeg kolegu da mu je početkom 2016. godine navodno ponudio mito da podrži film "Jesen samuraja".

Reditelj je teške optužbe izneo u pismu koje je dostavio Asocijaciji filmskih reditelja.

- Posebno me vređa kad neko poput Dragana Bjelogrlića uopšte ima hrabrosti da na sastanku takozvane Grupacije, čiji je predsednik, bilo kako komentariše i morališe o mom učešću u komisiji. Govorimo o čoveku koji mi je nudio mito za podršku filmu "Jesen samuraja". U slučaju dogovora bio je spreman da im se nametne kao koproducent i "pomogne" finansiranje filma koji sam i pre njegovog javljanja hteo da podržim svojim glasom jer mi se mnogo dopadao "Mali Buda" i potencijal "Samuraja". Tako me je stavio u veoma nezgodnu situaciju. Hteo sam da obavestim Upravni odbor FCS, ali mi je bilo žao jer bi to verovatno vodilo diskriminaciji "Samuraja", a možda i celog konkursa. Kad je dobio negativan odgovor od mene Bjelogrlić je ostavio "Samuraja" i odleteo da verovatno lešinari na nekom drugom mestu - naveo je između ostalog Antonijević u pismu.

Reditelj je priložio i prepisku sa Bjelogrlićem iz 2016. godine u kojoj se između ostalog navodi da bi u slučaju njihovog dogovora "moglo da se zaradi oko 100 soma, a možda i više".

Nakon Antonijevića oglasio se i Bjelogrlić koji je demantovao tvrdnje reditelja i naveo da je cela prepiska lažirana.

- Nikakvu prepisku takve vrste nisam vodio sa Predragom Antonijevićem niti sam mu nudio mito. Kako je došlo do toga da se lažira mejl komunikacija od pre skoro četiri godine utvrdiće se u sudskom postupku i pred nadležnim organima - rekao je tada Bjelogrlić.

Glumac i producent je naglasio da se Antonijević oglasio istog dana kad je Grupacija za kinematografija podnela zvanični zahtev da ceo Upravni odbor Filmskog centra Srbije podnese ostavke.

- Ne želim da budem deo ove hajke i po ovom pitanju se više neću oglašavati. Sve što imam rešavaću pred nadležnim institucijama - rekao je tada Dragan Bjelogrlić.

Sudski proces još nije dobio svoj epilog.

Bjelogrliću je inače određeno zadržavanje u policiji do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se da je reditelj mirno sedeo kad mu je Bjelogrlić iznenada prišao i udario ga pesnicom u lice. Antonijević je pokušao da se odbrani, ali ga je Bjelogrlić povukao za nogu, a zatim nastavio da ga udara u glavu.

Za krivično delo nasilničko ponašanje Bjelogrliću preti kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

