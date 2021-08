OSTAO SAM BEZ SUPRUGE I NEROĐENOG DETETA SA DVE MALE ĆERKICE! Suprug preminule trudnice: Plašili smo se da se vakciniše!

Izgubio sam suprugu i nerođeno dete. Ostadoh sam sa dve ćerkice, jedna ima pet i po, a druga sedam godina, kaže za Kurir suprug preminule trudnice Milijane Radovanović (31) iz Vlasotinca Darko Radovanović (36).

- Pakao je počeo 31. jula, kad je supruga dobila temperaturu 37,5. Bila je subota, a već u ponedeljak je počela da kašlja. Posumnjao sam na kovid jer je i moj otac imao iste simptome ranije, pa je potom završio s teškom kliničkom slikom. U ponedeljak sam odveo suprugu da se testira, verovatno smo već bili zakasnili. Nije bila vakcinisana. Plašili smo se da se vakciniše dok je u drugom stanju, ali u kući smo svi vakcinisani. Ja sam i preležao virus i primio obe doze - priča Darko drhtavim glasom i dodaje da su je testirali u bolnici u Leskovcu i da su joj stigli pozitivni nalazi na koronu.

Prema njegovim rečima, lekari su im rekli da ona mora da bude hospitalizovana u kovid bolnici u Kruševcu jer je trudna i tog 2. avgusta spakovao joj je stvari za bolnicu.

- Nekoliko sati smo čekali sanitet da dođe po nju i odveze je u Kruševac. Bila je dobro, imala je lakše simptome. Nisam ni slutio da će to biti poslednji put kad ću je videti živu. Hrabrio sam je da će sve biti dobro iako sam i sam bio uplašen. Svakog dana smo se čuli telefonom nakon što je ostala u bolnici. Govorila mi je da se oseća bolje. A onda joj se stanje pogoršalo. Pomenula mi je da će je opet testirati kako bi je prebacili na ginekologiju u Nišu i taj poslednji test je bio negativan iako joj je bilo veoma teško - tvrdi Darko, inače vojno lice, i dodaje da mu je jako žao zbog toga što ga niko od lekara nije obavestio o njenom zdravstvenom stanju i o pogoršanju njene kliničke slike:

- Možda je beba mogla da bude spasena pre nego što je njoj pozlilo uveče... Ostao sam bez dva života. Poslednji put su se, kaže, čuli 18. avgusta u 17.45. - Rekla mi je: "Ne mogu da izdržim, priključena sam na kiseonik." Preminula je posle nekoliko sati, 19. avgusta u jedan sat posle ponoći. Meni su javili u 8 ujutru... Srce joj nije izdržalo, izgubila je bitku i život, a ja sam ostao sam, bez najveće ljubavi u životu, sa dve ćerkice - kroz suze priča Darko i dodaje: - Jedna ćerkica ima pet i po godina, a druga je sada od septembra đak prvak. Kreće u školu pa je jedva čekala da joj mama kupi sveske, ali mame više nema...

Meštani Vlasotinca rekli su za Kurir da je ovo nezapamćena tragedija u ovom mestu, da se ugasi jedan mladi život, a iza majke ostanu dve male devojčice i neutešni suprug. - Umesto iz Kruševca da dođe kući i da u sreći sačekaju rođenje trećeg deteta, ona je iz bolnice stigla na Vlasotinačko groblje. Tuga velika - kazale su nam komšije.

EPIDEMIOLOG DR RADMILO PETROVIĆ

Vakcina je sigurna za trudnice, spasla bi joj život

foto: Ana Paunković

Epidemiolog dr Radmilo Petrović rekao je za Kurir da bi vakcina protiv koronavirusa sigurno spasla ovu trudnicu.

- Ljudi se plaše i ne znaju, ali i ova i sve druge trudnice mogu da se vakcinišu posle 12. nedelje trudnoće, to jest posle trećeg meseca. Vakcina ne bi štetila ni plodu a ni majci. Ublažila bi kliničku sliku i ne bi došlo do smrti. Ostaje preporuka svim trudnicama da se vakcinišu kako ne bi došlo do najgoreg mogućeg scenarija - istakao je dr Petrović.