UŽAS U KOSOVSKOJ MITROVICI Već 3 dana neko baca otrov zbog pasa lutalica, na mestima gde se IGRAJU DECA, otrovano već 11 životinja

U Kosovskoj Mitrovici nastavlja se serija trovanja pasa lutalica. Tri dana zaredom bačeni su otrovi na više lokacija gde svakodnevno boravi veliki broj dece, kao što je dvorište Tehničkog fakulteta, park kod Osnovne škole „Branko Radičević“, itd. I pored svih upozorenja onih koji te otrove uklanjaju da su izuzetno opasni ne samo po životinje već i ljude, naročito decu, trovanje se nastavlja. Građani su revoltirani. Iako i njima smeta toliko prisustvo pasa lutalica na ulicama, poručuju da ovakav način koji sve ugrožava, nije rešenje.

Jedna od njih je Isidora Komadina, koja je svoje nezadovoljstvo podelila na društvenim mrežama, u nadi da će to stići do nadležnih organa i da će se ovaj problem u dogledno vreme rešiti.

Isidorinu objavu prenosimo u celosti i izvornom obliku:

“Kosovska Mitrovica – grad ubica pasa”

“Verovatno ćete prvo pomisliti i reći, pa toliko stradanje naroda na ovim prostorima, gotovo svakodnevno, a vi se još brinete i o psima. Tako je. Neko mora i u njihovo ime da se brine, i da kaže DOSTA! DOSTA TROVANjU PASA!

Masovno trovanje pasa u Kosovskoj Mitrovici započelo je pre neku godinu i tada smo se nad tim činom svi zgražavali, društvene mreže bile su preplavljene komentarima, osudama.

Danas toga više nema. To nije vest (a ni svest) da se nešto strašno dogodilo.

Oguglali smo na svakodnevno stradanje nekog Srbina širom Kosova i Metohije jer je to tamo, u drugom dvorištu, mestu, daleko od mene. Oguglali smo, najzad, i na mučenje životinja koje nam rastu tu, ispred ulaza zgrada, koje svakodnevno hranimo, sa kojima nam se deca igraju.

Reći ćete, ima ih puno, smetaju.

Svakodnevnom šetnjom ulicama ovoga grada gde šetajući svog psa, između ostalog, posmatramo ljude i kakav je njihov odnos prema njima moramo priznati da je ono što smo primetili – VEĆINI ne smetaju.

Ilustracija foto: Shutterstock

Doživljavaju ih kao svoje ljubimce, cela zgrada vodi računa o psu ispred ulaza, i kada ti tog ljubimca otruju ne možeš da ostaneš imun. Nem izgleda možeš.

Hajde da se upitamo! Da li smo toliko posrnuli kao zajednica da na vest o masovnom trovanju životinja, gde nisu ugrožene samo životinje nego svi mi koji na svojim patikama unosimo otrov u kuće, a da ne govorimo o bačenom otrovu na dečijim igralištima, reagujemo kao na dnevnu vest o vremenskoj prognozi?

Odgovor znate.

Pitate se, pa KO SU UBICE PASA? Možda ne znamo imenom i prezimenom ali znamo da su među nama. Kada se stvori gužva smetaju nam. Kada moramo da isplatimo novac iz opštinske kase jer je pas nekog ujeo, smetaju, tada najviše. A opet, po milioniti put zaboravljamo zašto su na ulici?, gde je azil?, a onda probleme rešavamo tako što ih nahranimo otrovom, rukom ljudskom, a oni puni poverenja jer su od neke dobre ruke hiljadu puta bili nahranjeni, umiru u najvećim mukama.

Ne postoji niko u bilo kom gradu u Srbiji, a ni na prostoru Kosova i Metohije koji probleme pasa lutalica (ne bismo rekli da je naziv „lutalice“ adekvatan u ovom slučaju jer oni imaju pregršt ljudi koji ih zovu po imenu, hrane, leče, sterilišu, vakcinišu i maze) rešava ovako kako se to ovde radi.

S obzirom na to da jedan grad čine ljudi, a ne zgrade to nas neizbežno vodi ka postavljanju još jednog pitanja: KO SU LjUDI KOJI ŽIVE U KOSOVSKOJ MITROVICI? I da li je Kosovska Mitrovica zaista takav grad, kao što se to ovde u naslovu navodi?“

Inače, prema evidenciji Udruženja za zaštitu životinja “Šapa,” od 12. avgusta, otrovano je 11 pasa, od čega je sedam uginulo, a da spasu četiri, članovi udruženja i dalje se bore. Iz udruženja sumnjaju da je ova brojka konačna, jer veruju da ima još pasa koji nisu pronađeni.

Ilustracija foto: Z.Š.

Prema rečima Dajane Gočmanac, situacija je alarmantna, jer su se trovači usmerili i na vlasničke pse, na način što otrov bacaju i u privatna dvorišta.

“Prvo ti smetaju psi zato što ujedaju, onda ih mi pošaljemo na drugo mesto da ne budu tu. Onda ti smetaju što laju. Sad ti smetaju i vlasnički. Sad je u pitanju opšte trovanje, gde nije bitno gde je i čiji je pas, samo da ih je manje. I to je jako jeftin metod, a za naše živce, srca i džepove skupo. Za njihove jeftino. Otrovali su nekoliko pasa u dvorištu privatne kuće. Tone hidrogena trošimo, ne bi li spasili te pse”, kaže za Radio Kontakt Plus, Dajana Gočmanac i dodaje da su zbog najnovijeg talasa trovanja pasa, članovi Udruženja “Šapa” podneli krivičnu prijavu Kosovskoj policiji.

(Kurir.rs/Kossev.info)