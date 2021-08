PREGORELA SAM! BILA SAM ISCRPLJENA FIZIČKI I NERVNO Glumica Hana iz popularnih Lisica iskreno o tome kako je izbačena iz predstave

Glumica Hana Anđeli Jovčić u svojoj ispovest za Kurir iznela je svoje emotivne probleme koje je imala godinama unazad, govorila o borbi sa depresijom, ali i to tome kako je bila oklevetana, mobingovana, stigmatizovana i ponižavana u Narodnom pozorištu.

- U godini kad sam snimala "Lisice" imala sam tri premijere u tri beogradska pozorišta. Igrala sam Porciju u "Mletačkom trgovcu" Šekspira, Hermionu u "Andromahi" Korneja i Nađu u "Polaroidu" Rejvenhila u Narodnom pozorištu, u kojem sam bila u angažmanu od 2001. i u kojem sam i danas - navela je Hana.

Kako je objasnila u intervjuu za Kurir, bila je to za nju veoma iscrpljujuća sezona.

- Stigla je i ponuda da na kraju sezone snimam seriju "Lisice" od 18 epizoda, sve do kraja oktobra. Ja sam bila na izmaku snage. Razgovarala sam s majkom, koja zna šta znače tri velike premijere u sezoni. Rekla sam da ne mogu izdržati da radim čitavo leto bez odmora i da moram odbiti. Ona me je samo pogledala i rekla: "A ko će te posle zvati? Reditelji su sujetni, ne praštaju odbijanje." Iskusila sam to već i sama. Morala sam da vratim zbog zauzetosti "Tri musketara", "Cuka", "Lutku s naslovne strane" i film "Točkovi". I danas kad sretnem te reditelje, jedva mi se jave. Prihvatila sam. Da bih se koliko-toliko odmorila otišla sam na pet dana u Tivat i dobila sunčanicu. Vratila sam se i počela snimanje. Ustaja sam zorom, išla na plivanje kako bih mogla da izguram snimajući dan. Bilo je jako naporno. Od umora nisam mogla da spavam. U oktobru sam bila potpuno iscrpljena. Fizički, emotivno, nervno. Pregorela sam. U takvom stanju nastavila sam da igram četiri ogromne uloge cele sezone - ispričala je Hana.

Na pitanje da li nije bilo logično da uzme bolovanje, Hana objašnjava:

- Ne, to se ne radi. Bolovanje se uzima kad glumac bukvalno ne može da stoji na sceni. Naš posao je kolektivni "show must go"! To je istina, jer toliko ljudi je uključeno u proces, a igrala sam u četiri predstave. Na kraju sezone pozvao me je Gorčin Stojanović, reditelj serije "Lisice", moj drug, kolega, prijatelj, ponudivši mi da za scenu "V sprat" u Narodnom pozorištu igram savremeni komad "Intimus", čija se radnja odvija u WC jednog elitnog restorana. Prihvatila sam puna poverenja i naučila tekst unapred "na belo", iako to nije uobičajeno, da bi mi bilo lakše i da bih bila sigurnija, jer sam bila umorna. Probe su tekle uobičajeno. A onda je jedno jutro, pre same probe, zazvonio telefon. Javio se Gorčin. Rekao mi je doslovce: "Vidi, Ð. se žali da ga ne gledaš dok on glumi i da si odsutna kad ne govoriš svoj tekst. Njemu to smeta i brine ga. Boji se da neće imati vremena da do premijere napravi ulogu, a to mu je prva uloga u angažmanu. I ja sam odlučio da mu izađem u susret i da te zamenim."Šok! Nisam mogla da poverujem. Ja sam pozorišno dete, slušala sam svakakve priče o tome šta se dešava iza kulisa, ali ovo je prevazilazilo sve što sam čula. Izbacuje me iz projekta jer nisam netremice gledala partnera dok proba! Ovakav postupak reditelja posle onakvog mog rezultata u "Lisicama"! I da je bar taj telefonski razgovor ostao među nama - pa ni po jada - ispričala je glumica i dodala:

- On je po pozorištu razglasio da je Hanu morao da izbaci iz projekta „jer ona nije psihički dobro“. Tada je Gorčin postavio metu na moje čelo i mogao je da puca u nju ko je hteo. A hteli su i pucali mnogi. Kad bi neko od mlađih reditelja, još uvek neupućen u klevetu, pomenuo da me želi u podeli, brzo bi uskočila neka koleginica da objasni "kako je Hana teeeško bolesna“.

