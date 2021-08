SAUČEŠĆE MOMIROVIĆA PORODICI I AMBASADORU TURSKE POVODOM POGIBIJE RADNIKA: Na žalost, nesreće se događaju

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislav Momirović izjavio je danas saučešće porodici i ambasadoru Turske zbog pogibije radnika, turskog državljanina, na gradilištu Moravskog koridora.

"Izjavljujem saučešće u svoje lično ime, u ime Ministarstva i u ime Vlade Srbije, porodici i ambasadoru Turske zbog pogibije radnika na gradilištu Moravskog koridora", rekao je Momirović, a saopštilo Ministarstvo.

Turski državljani E.C. poginuo je juče na gradilištu Moravskog koridora prilikom pokušaja utovara agregata za struju na prikolicu šlepera.

Momirović je danas pred medijima u Kruševcu, nakon potpisivanja Ugovora za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje čvrstim otpadom u tom gradu, upitan o toj nesreći, izjavio "da se, na žalost, nesreće događaju".

"Naša iskustva sa konzorcijumom 'Behtel – Enka' su takva da oni zaista mnogo pažnje pridaju zaštiti na radu. Ovakve situacije mogu da se dese, na žalost. Obavljen je uviđaj, nadležni organi će utvrditi okolnosti pod kojima se ovaj tragičan događaj odigrao", rekao je Momirović.

Zamolio je javnost da ima u vidu da je u Srbiji trenutno ima 80.000 aktivnih gradilišta, da je ove godine izdato 11.000 građevinskih dozvola, za 22 odsto više nego prošle godine.

"Obim investicija je zaista veliki i teško je očekivati da se ne desi neki tragičan događaj, na žalost desio se, na sreću takvi događaji su ipak retki", kazao je on. Inspekciji nadzor povodom te nesreće je, kako je u današnjim odgovorima Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, dostavljenim Beti, počeo odmah nakon što je policija iz Ćićevca prijavila nadležnoj inspekciji povredu na radu.

"Zbog neposredne opasnosti po život i zdravlje zaposlenih, inspektor rada je na licu mesta izrekao usmenim rešenjem zabranu rada na utovaru agregata za struju na prikolicu kamiona šlepera, a koja traje dok traju okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja zaposlenih", navedeno je u odgovorima Ministarstva za rad.

Saopšteno je i da će inspektor rada u daljem po stupku inspekcijskog nadzora, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, preduzeti odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti te da je do sada utvrđeno da je smrtno stradali E.C. imao urednu prijavu boravka u Srbiji i radnu dozvolu, bio je u radnom odnosu na određeno vreme i prijavljen na obavezno socijalno osiguranje.

Povodom nesreće se do sada nisu oglasili izvođač radova, konzorcijum "Behtel – Enka", investitor Koridori Srbije, ni policija. Prema ranijoj informaciji kompanija "Behtel – Enka" na radovima na Moravskom koridoru trenutno zapošljava više od 2.000 ; radnika, oko 1.200 je direktno zaposleno kod izvođača, dok je oko 800 angažovano kod podizvođača. Većina, odnosno oko 75 odsto ukupnog broja radi na deonici od Pojata do Kruševca, a ostali su angažovani na delu od Adrana do Preljine.

