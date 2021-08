ONA JE ŽENA SA SELA I ONA TRPI NASILJE: Svi na njih zaborave, a na svojoj koži osete MNOGO GNEVA, izuzetno su osetljive (VIDEO)

Uslovi izolacije tokom epidemije virusa korona posebno su pogodili žene koje nemaju mogućnosti transporta, žene sa invaliditetom i one koje pripadaju osetljivim manjinama.

Sa najviše izazova, potvrdio je to i ranije i zaštitnik građana Zoran Pašalić, susretale su se tokom pandemije žene na selu, žene sa invaliditetom i Romkinje, koje su i pre ove pošasti bile u osetljivom položaju.

Poseban osvrt tu je bitan za žene na selu.

One su tu.

Po celoj Srbiji.

Mnogo ih je.

Mnogo njih trpi. A retko ko ih vidi. Dobrila Stojnić, glumica je za kampanju SOSprotiv nasilja udruženja Fenomena glumila ženu sa sela koja trpi nasilje. Kratko je u svom liku sažela šta jedna žena doživljava žena žrtva nasilja tokom pandemije. Ovo je junakinja u čiju se kožu stavila ispričala pred kamerom.

- Nasilje je isto za ženu na selu kao i za ženu u gradu. Boli isto. Ništa nisam smela. Ni u komšiluk da odem bez njega. Radili smo sve po njegovom. Ako se oduprem, on me posle udari "u prolazu" tokom dana. Jednom me tako oborio i gušio. Meni su pričali "muško je muško", "Trpi zbog dece". A nisam se plašila. Ali mi je bilo muka što je udarao bez ikakvog razloga. Njegova majka i sestra su sve znale. Pretile su da će slagati nešto da mi uzmu decu ako nekom kažem. Na kraju mi je je neka komšinica pomogla. Dala mi je broj tog advokata za razvod. Sad svi ćute, ali me u sebi osuđuju. Epidemija ili ne, niko ne sme da bude zarobljen sa nekim ko mu ne želi dobro - ispričala je glumica koja se na kratko stavila u žrtvu nasilja koja živi na selu.

Glumica je rekla da je u ovoj kampanji učestvovala sa željom da skrene pažnju na problem partnerskog nasilja.

- Svi bi trebalo da podrže ovakve kampanje, naročito muškarci. Svakodnevno u svetu veliki broj žena biva povređen ili ubijen u partnerskom nasilju. Svakodnevno hiljade žena bivaju pretučene, zatvorene, psihički zlostavljane, ucenjivane decom… Pravni sistem u slučaju žene uporno zakazuje, a nasilnici prolaze nekažnjeni. Žene ne smeju biti građani drugog reda“ - smatra ona.

Ako trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje, pozovite SOS telefon 0800 35 00 36.

Kurir.rs / S. T.