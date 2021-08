VOJSKA SRBIJE DOBILA POJAČANJE: Promovisano 93 vodnika 17. klase Osnovnog kursa za podoficire

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas svečanosti povodom prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira i proizvođenja u čin vodnika 93 polaznika 17. klase Osnovnog kursa za podoficire u kasarni "Banjica 2“.Čestitajući im prvi podoficirski čin, Stefanović je istakao da su se opredelili da život, ne samo karijere, provedu u jednoj od najčasnijih institucija naše zemlje.

Kako je rekao, vojska i sve ono što čini život vojnika nisu novina za najmlađe podoficire, s obzirom da su do sada bili u njoj u svojstvu profesionalnih vojnika.

"Vi već znate šta to znači, znate kakva odricanja to nosi, znaju i vaše porodice koliko ste morali da radite da biste dospeli do ovih činova. I za vas to nije novo, ali novo je to što danas dobijate komandu nad ljudima. To jeste ogromno breme odgovornosti, kao i težina opterećenje čina – od vodnika, do generala, u različitom stepenu, ali je to nešto i što vas čini važnim u sistemu Vojske Srbije i nešto zbog čega ste posebni. Vi ste odabrani, vi ste ti koji su najbolji od onih koje smo imali, kojima je poverena ta teška, ali lepa i ozbiljna dužnost. I zato vas molim da budete takvi kako ta dužnost zahteva ozbiljni, posvećeni i da pokažete da volite svoju Srbiju uvek i na prvom mestu – poručio je ministar Stefanović podoficirima.I nije to uvek samo plata, iako ćemo se truditi da ponovo dobijete povećanja plata. Razgovarao sam sa predsednikom Vučićem mnogo puta o tome i razumemo da samo zadovoljan vojnik znači jaku vojsku, a samo jaka vojska znači jaku Srbiju. Trudićemo se da imate i dobru opremu, da imate dobru i kvalitetnu uniformu, da i vi i vaše porodice budete zadovoljni zato što vidite da vaša država brine o vama i da je svake godine bolje nego one prethodne", rekao je ministar Stefanović.

Prema njegovim rečima, koliko god neki ljudi potcenjivali Vojsku Srbije, danas svako razume da je ona ključni faktor odvraćanja svakoga ko pomisli da može da ugrozi našu otadžbinu.

"Danas je naša vojska jedna od najmoćnijih u regionu, ne samo zbog opremljenosti, već i zbog ljudi. Oni su ključna stvar za svaku vojsku – njeno srce. Ponosan sam na naše ljude koji su uvek spremni da se bore za svoju zemlju i da budu uz svoj narod – poručio je ministar Stefanović.Nakon čitanja naredbi o unapređenju u čin vodnika, ministar Stefanović je uručio nagrade trojici najboljih u rangu te klase", vodnicima Filipu Đuraškoviću, Stefanu Miladinoviću i Vladislavu Peroviću.

U ime polaznika 17. klase, okupljenima se obratio najbolji u rangu vodnik Filip Đurašković, koji je istakao da su se danas njegovi, kao i snovi njegovih kolega, ostvarili.

"Zajedničkim trudom, zalaganjem, ogromnom željom za usvajanjem novih znanja i sticanjem novih veština, savladali smo različite selekcije, testiranja i ispite, da bi smo mogli danas ovde da časno i podignute glave budemo pred vama", naglasio je vodnik Đurašković.

Prema njegovim rečima, današnja svečanost za njih nije samo promocija, već željno preuzimanje odgovornosti da se u svom daljem radu usavršavaju.

Svečanosti su prisustvovali članovi Kolegijuma ministra odbrane i proširenog Kolegijuma načelnika Generalštaba.

