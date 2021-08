MILICA OTPUTOVALA NA TRANSPLATACIJU ALI JE KOMISIJA STOPIRALA: Još nemamo pravi razlog, mogu da izgubim život zbog nečije greške

Milica Adamović, koja je nedavno otputovala u Istanbul, objavila je na svom Instagram profilu da joj je etička komisija stopirala transplantaciju bubrega.

Kako je navela, pravi razlog joj je nepoznat.

"Zdravo svima, kako sam vam do sada sve pričala, i sada ću. Nismo prošle etičku komisiju, razlog pravi još nemamo. Svi papiri su nam čisti, trgovina organima nije, organ nisam kupila (vi svi znate kako sam javno skupljala novac za operaciju i troškove hotela), tako da što se nas dve tiče, čiste smo", navela je na društvenim mrežama.

Ona i njena donorka Raisa zatečene su odbijanjem. Milica je navela i svoje sumnje da je problem nastao zbog prevodioca.

"Inače, verujem da je problem ispao zbog prevodioca koji nam je dodeljen. Prevodilac me je na etičkoj komisiji pitala ko sam ja. Pritom je napravila grešku kada je pričala da sam ja Jasmina i da ja doniram bubreg Raisi"napisala je Milica.

Poručila je i da ne odustaje, te da će se uskoro javiti sa dobrim vestima.

"Greška će se ispravljati, javljam vam sve", poručila je.

Rekla je i da se obratila kozulatu sa molbom da se etička komisija ponovi. Rečeno joj je, kaže, da je to proces.

- Išla sam do konzulata da pitam da li mogu da napisem molbu da mi se dodeli drugi prevodilac i da se ponovi etička komisija. Tamo su rekli da moj koordinator iz bolnice mora da napiše mejl konzulatu, pa da oni pišu molbu komisiji, to je proces koji traje, ne mogu ja to kao pojedinac da uradim. Nemam ništa od toga da padam, da plačem, to nisam ja, ovo me neće slomiti. Znam koliko sam pravedna i neću odustati. Priložila sam etičkoj komisiji i isečke iz medija da se vidi da sam skupljala novac i Raisinu donorsku karticu.

foto: Printscreen/Instagram/milica.adamovic91

Na sajtu piše samo da smo odbijene, ali nema razloga. Mislim da je prevodilac napravila veliku grešku. Ne znam joj ni ime, nije mi ni rekla. Bolnica nam sada uzima 7, 8 hiljada evra za sve analize, što nije u redu ako ne bude mogla da se uradi transplantacija. Ja mogu da izgubim život jer neko nije obavljao svoj posao kako treba. Neko je odvajao od usta da bih ja mogla da se operišem i da ozdravim - kazala je o svom nezadovoljstvu i saradnji sa prevodiocem, ipak se živo sećajući velike naklonosti pojedinaca koji su prikupili novac za njeno ozdravljenje.

Podsećamo, Milici je 2009. godine, kada je imala svega 18 godina, zbog pogrešnih dijagnoza odstranjen levi bubreg. Njoj su doktori nedavno dali šest meseci života, a jedino rešenje je bio novi bubreg. Ali kako Milica nema živog srodnika koji bi mogao da joj donira organ, jedina nada je da se transplantaciju uradi u inostranstvu.

Novac u iznosu od 50.000 evra je sakupljen, ostalo je bilo da se u Istanbulu urade analize uz pomoć kojih bi se utvrdilo da li je donor definitivno kompatibilan za transplantaciju. Kako nam je kazala, bolnica je dala dozvolu za transplantaciju jer se ona i Raisa potpuno poklapaju.

(Kurir.rs/Telegraf)