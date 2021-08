ZANEMELI SU! Reditelji Gorčin i Jagoš ZAĆUTALI posle tvrdnji Hane Anđeli Jovčić da su je MOBINGOVALI I OKLEVETALI!

U ekskluzivnom intervjuu za Kurir glumica Hana Anđeli Jovčić otkrila je kroz šta je prolazila u svom matičnom Narodnom pozorištu i naglasila da su je reditelji Jagoš Marković i Gorčin Stojanović mobingovali, stigmatizovali i oklevetali, što je dovelo do toga da zapadne u depresiju, s kojom s dugo bori. Međutim, tokom jučerašnjeg dana ni jedan ni drugi nisu odgovarali na pozive novinara Kurira niti na poruke koje smo im uputili. Jednostavno su zaćutali na sve ono što je Hana ispričala.

Za Gorčina je kazala da joj je ponudio da igra savremeni komad "Intimus", što je prihvatila, da bi joj samo jedno jutro, pre probe, zazvonio telefon. Tada joj je Gorčin, kaže, rekao:

- Vidi, Đ. se žali da ga ne gledaš dok on glumi i da si odsutna kad ne govoriš svoj tekst. Njemu to smeta i brine ga. Boji se da neće imati vremena da do premijere napravi ulogu, a to mu je prva uloga u angažmanu. I ja sam odlučio da mu izađem u susret i da te zamenim.

Hana je istakla da taj njihov razgovor nije ostao među njima, već da je Stojanović po pozorištu razglasio da je Hanu morao da izbaci iz projekta "jer ona nije psihički dobro", te da se potom dešavalo da kad bi neko od mlađih reditelja pomenuo da je želi u podeli, brzo uskočila neka koleginica da objasni "kako je Hana teško bolesna".

Glumica koja je ostvarila niz briljantnih pozorišnih uloga i koja je široj javnosti poznata po ulozi u seriji "Lisice" kazala je da ju je takođe veoma pogodio gest Jagoša Markovića na probi "Pokondirene tikve", u kojoj je igrala Evicu. Verovala je da će sa njim, pošto on Haninoj majci duguje karijeru, imati dobru saradnju, ali...

- Na jednoj probi sam pogledala u mobilni telefon - pogledala, ne koristila - jer majka mi je bila bolesna i sama u kući, pošto je dva dana ranije sahranila brata. Jagoš je spazio moj spušten pogled i vrisnuo: "Marš odavde, đubre smrdljivo". Ustala sam i lagano napustila probnu salu a da kolege nisu progovorile ni reč. Niko od njih nije reagovao, protestovao ili pak prijavio nadležnima ovakav incident. Naprotiv, Jagoš je tražio od uprave da se ja njemu izvinim, što je uprava podržala.

Hana je napisala monodramu "Lečenje duše in vivo" i u njoj tumači nekoliko psihoterapeuta kroz čije reči zapravo spoznajemo junakinju Nadu Ljubić, koja se ne prikazuje publici, a koja je takođe glumica i bori se s depresijom, teško komunicira, ne može da radi, ima emotivne probleme. U Teatrijumu, na letnjoj sceni u Kapetan Mišinom zdanju, prošle nedelje nagrađena je dugim aplauzom. Za Kurir je govorila i o svojim iskustvima s psihijatrima. - Postoje velika svetska psihijatrijska imena koja tvrde da je psihijatrija pseudomedicina ili tobož-nauka. Pa razmislite i sami: davanje dijagnoza bez analiza krvi, hormona, bez skenera, magneta, bez svega onog čime se bave druge grane medicine... Psihijatri u razgovoru, koji traje najviše sat i po, na osnovu ankete koja sadrži dvadesetak pitanja, donose ozbiljne dijagnoze... Pa kakva je to nauka? I onda tu dijagnozu upišu u karton, a ostali lekari je samo prepisuju. I tako to ostaje za vjek vjekova.

