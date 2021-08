BLAGI PAD KORONA BROJKI: Danas 2.314 novozaraženih, preminulo 9 pacijenata

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano je 12.506 građana, od kojih je 2.314 novozaražena.

Preminulo je 9 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 74 obolelih.

foto: Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 14.447 građana, od kojih je 2.434 novozaražena. Preminulo je 8 pacijenata, a na respiratorima bilo 5 obolelih.

Doktor Zoran Bekić, koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu i direktor Doma zdravlja Savski venac, rekao je da povećano interesovanje građana Srbije za primanje treće doze vakcine.

"Ti brojevi rastu poslednjih dana po eksponencijalnoj krivi. Pre pet dana su brojevi bili oko 10.300, da bi se povećali na 29.000, na 59.000, 85.000. Do juče je vakcinisano 120.000 ljudi", rekao je Bekić, koji je dodao da je 6.100 ljudi primilo treću dozu vakcine na najvećom punktu – Beogradskom sajmu.

Zbog rasta broja hospitalizovanih, u narednih nekoliko dana u kovid bolnici u Kruševcu više neće biti slobodnih mesta, izjavio je zamenik direktora Niškog kliničkog centra dr Radmilo Janković, koji je trenutno u kruševačkoj bolnici.

"Imamo puno pacijenata. Pripremaju se i druge bolnice na jugu da uđu u kovid sistem. Verovatno će se za pet do sedam dana napuniti Kruševac. Od Kraljeva do Negotina i od Jagodine do Preševa, svi dolaze ovde. To su uglavnom jako teško slučajevi sa minimumom životnih funkcija, životno ugroženi. Oni su se ili lečili kod kuće, ili se nisu javljali lekarima", rekao je dr Janković.

(Kurir.rs)