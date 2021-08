NI MAKAC BEZ KIŠOBRANA NAREDNIH DANA! Meteorolog Đurić objavio prognozu za početak septembra JUTRA ĆE BITI VEOMA SVEŽA

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je svežije vreme i padavine za naredne dane i naglasio da nas stabilizacija vremenskih prilika očekuje tek sredinom sledeće nedelje.

- U noći između subote i nedelje i u nedelju ujutro u Srbiji se očekuje veća količina padavina, a ponegde su mogući i jači pljuskovi sa grmljavinom. Vikend će većem delu Srbije doneti 10 do 30 mm kiše po kvadratnom metru, a lokalno i više. Najviše padavina očekuje se na severoistoku, severu, zapadu i jugozapadu Srbije, a najmanje na istoku i jugoistoku gde može biti i dosta sunčanih perioda - navodi Đurić.

Sutra nas prema njegovim rečima očekuje nešto svežije vreme.

- Daljim odmicanjem prizemnog sekundarnog ciklona sa našeg područja prema istoku doći će do priliva svežije vazdušne mase i do juga i jugoistoka Srbije pa će maksimalna temperatura u nedelju biti od 18 do 24°C uz severozapadno strujanje iznad cele Srbije - navodi Đurić i dodaje da će u Beogradu biti do 19°C.

Već krajem dana u nedelju i u ponedeljak očekuje se porast vazdušnog pritiska što će dovesti do stabilizacije vremena.

- U ponedeljak će nakon svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplije, ali i dalje sa nižim temperaturama od proseka za ovo doba godine. Maksimalna temperatura od 22 do 26°C dok će u Beogradu biti do 24°C - navodi Đurić.

U utorak jutro vedro i veoma sveže, ponegde sa maglom, a tokom dana sunčano i umereno toplo. Maksimalna temperatura od 24 do 28°C. U glavnom gradu do 25-26°C. Kasnije posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije očekuje se povećanje oblačnosti, a ponegde i pljuskovi sa grmljavinom.

U sredu prolazno naoblačenje i manje osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan severozapadni vetar i uz priliv svežije vazdušne mase sa severa. U četvrtak smena sunčanih i oblačnih intervala uz temperature od 20 do 25°C. U petak i u subotu sunčano i toplije uz maksimalne temperature više od 25°C.

- Vreme nas podseća da smo na korak do jeseni, ali to ne znači da lepih i prijatnih dana sa umerenim letnjim temperaturama neće biti tokom septembra koji se u proseku odlikuje veoma ugodnim i prijatnim vremenom. Ono što je zasigurno je da su vreli i toplotni talasi sada već uveliko iza nas. Zahlađenje i pravo jesenje vreme na samom kraju klimatološkog leta usloviće da ovo i više nego vrelo leto ne bude među najtoplijim, ali svakako će zauzeti visoko mesto među veoma toplim letima - navodi Đurić.

(Kurir.rs)