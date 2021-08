DR PREDRAG KON O POČETKU ŠKOLSKE GODINE: U jednom mestu jedna škola može imati onlajn, a druga neposrednu nastavu

Dr Predrag Kon, član kriznog štaba, gostujući na TV Prva govorio je o početku školske godine i istakao da ne očekuje da će povratak đaka u klupe imati efekta na pogoršanje epidemiološke situacije, te da očekuje da će za dve sedmice doći do stabilizacije i da će potom uslediti opadanje broja novozaraženih.

- Ministarstvo prosvete i Institut „Batut“ formirali su koordinacioni tim koji će pratiti na nivou države šta se dešava, ali je spušteno na nivo lokalnih zajednica da glavna rešenja dolaze odatle kao predlozi. Taj tim će praktično rukovoditi situacijom po školama i odlučivati da li se prelazi ili ne prelazi na određeni model nastave. To konkretno znači da možete u jednom gradu da imate školu u kojoj se odvija kombinovana nastava, a u drugoj školi da se odvija onlajn. Ili da imate neposrednu nastavu negde, a negde kombinovanu - kazao je Kon i pojasnio:

- Ne možemo mi u nekim mestima gde nema uopšte kovida zatvoriti školu. To je besmisleno. I ovo je ideja da se tako prati. Znači, prati se kako je na teritoriji, imate zelenu, žutu, crvenu zonu, to je s jedne strane, a s druge strane pratite dešavanje u školi. Vi možete da budete i u crvenom što se tiče teritorije, a da u školi nemate klastere i zašto ta škola ne bi radila?! Prema tome, sada to zajedno odlučuje školska uprava sa zavodima za javno zdravlje i daje određene predloge na centralnom nivou, i to na centralnom nivou Instituta „Batut“ prvenstveno, o prelasku na drugi model nastave.

Presek Novih 2.314 obolelih l U prethodna 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 12.506 građana, od kojih je 2.314 novozaraženih. Preminulo je devet pacijenata, a na respiratorima se nalaze 74 obolela.

Kon je ponovio da je vakcinacija osnova svega u borbi protiv virusa. - Ja sam u početku govorio da je besmisleno da zdrav čovek nosi masku jer je to bio stav SZO. A šta se danas zna? Ako nosim masku, ja sam zaštićen kao zdrav 30 odsto, a ako nosi onaj ko je bolestan, onda je zaštita 90 odsto. Ako oboje nose, onda je 95 odsto. I to je ono što treba ljudi da upamte. Pošto ima mnogo onih koji nemaju simptome, mi ne možemo znati ko je zarazan, a ko nije. Svi treba da nosimo maske u zatvorenom prostoru. U otvorenom takođe ako je distanca manja - rekao je Kon.

R. D.