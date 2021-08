GORAN VESIĆ: Turski sultan Sulejman je pre 500 godina u Beogradu izvršio genocid i etničko čišćenje

Parastos kojim je obeleženo 500 godina od otomanskog osvajanja Beograda, te stradanje srpskog stanovništva tokom viševekovnog ropstva, služio je vladika Stefan, starešina Hrama Svetog Save.

Vladika je istakao značaj ovog okupljanja i molitve za ljude koji su 1521. godine branili Beograd i postradali za prestonicu.

Zaboravljeni deo istorije Princ Eugen i najveća bitka dosad vođena za Beograd l Još jedan od zaboravljenih, a ključnih datuma beogradske istorije je 16. avgust 1717. godine, navodi na svojoj Fejsbuk stranici Bane Gajić, veliki poznavalac istorije srpske prestonice. Gajić dalje piše da je tog dana započela najveća bitka dosad vođena na teritoriji Beograda po broju vojnika koji su se na dve strane borili za grad - prema nekim procenama više od 100.000 austrijskih i turskih ratnika je učestvovalo u ovoj bici. Pobedu je, kaže, gotovo sticajem okolnosti, odnela austrijska vojska pod komandom princa Eugena Savojskog, i tada je Beograd prvi put od avgusta 1521. godine - dakle posle dugih 196 godina - bio na duže vreme oslobođen od otomanske okupacije. Zbog izgubljenih ratova, Austrija će morati da posle svega dvadesetak godina ponovo Osmanlijama vrati Beograd, uz obavezu da kompletno poruši sve što je za to vreme bilo izgrađeno kao Noje Belgrad (Neue Belgrad). Zbog ove bitke i pobede, Beograd će u germanskim krugovima čak dobiti ime Princ Eugen Štat (Prinz Eugen Stadt).

Događaju su prisustvovali zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, članovi Gradskog veća, gradski sekretari, predsednici beogradskih opština i direktori javnih preduzeća.

Vesić je zahvalio patrijarhu Porfiriju i vladici Stefanu jer su prihvatili molbu Grada Beograda da se zajednički obeleži tužan istorijski događaj. On je podsetio da je 29. avgusta 1521. godine Beograd pao u ruke Otomanske imperije.

- To je tragičan događaj u istoriji hrišćanstva. Branili su ga hrišćani, jer je Beograd u tom trenutku bio bastion hrišćanstva i poslednja linija odbrane Evrope. Tada je nastupio najteži period iz naše istorije. Opstali smo kao narod i sačuvali identitet samo uz pomoć Srpske pravoslavne crkve - ukazao je Vesić.

On je podsetio da se tada u Beogradu desio genocid i etničko čišćenje. - Tada je novi gospodar Beograda turski sultan Sulejman (Veličanstveni, prim. aut.) sve pravoslavno, srpsko stanovništvo proterao u Carigrad. To je bio marš smrti, gde su deca, žene i muškarci pešice išli do Carigrada, ispred sebe noseći ikonu Bogorodice Beogradske, mošti Svete Petke i mošti vizantijske carice Teofane - podsetio je Vesić.

