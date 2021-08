PISMO IZ PREBILOVACA: Selo u kome ni ptice nemaju kome da pevaju

Mi­li mo­ji, ka­ko je sve­tla noć u Pre­bi­lo­v­ci­ma uo­či Ve­li­ke Go­spo­ji­ne. I ka­ko se u glu­vo do­ba no­ći kri­stal­no ja­sno ču­je sva­ki zvuk. Ka­ko je ov­de bi­stra sva­ka su­za i ka­ko je sve­ti sva­ki gru­men ove ze­mlje.

Te­ško je za­spa­ti u Pre­bi­lo­v­ci­ma. A ka­ko za­spa­ti me­đu zi­di­na­ma u ko­ji­ma su ne­kad ži­ve­li lju­di a no­ćas pra­zne zja­pe pre­ma ne­bu? Ka­ko se­bi na­ći mi­ra kad sva­ki da­mar za­bo­li sa­mo što kro­či­te na ovu sve­tu ze­mlju, ka­ko, kad je ov­de noć ta­ko sve­tla i kad se ov­de, u glu­vo do­ba no­ći, kri­stal­no ja­sno ču­je sva­ki zvuk.

I kad na tren za­đem s one stra­ne, sa­njam ih. Ka­ko lu­pa­ju ku­n­da­ci­ma na vra­ta, ka­ko vo­de lju­de kroz se­lo, a ja se bo­jim, mi­li mo­ji.

Kad ra­za­znam za se­be, vi­dim da je to bio sa­mo san, po­ku­lja sve­tlo na pro­zo­re i la­vež pa­sa od­ne­kud iz da­lji­ne i ho­dam po so­bi i istr­čao bih na­po­lje da se na­gle­dam onog sve­tla što ku­lja sa ne­be­sa.

Nezapamćeni zločin

Ma­sa­kr nad že­na­ma, de­com i starcima

l Usta­še su u Pre­bi­lo­v­ci­ma od 6. av­gu­sta 1941. pa do Ve­li­ke Go­spo­ji­ne te go­di­ne pod ko­man­dom Iva­na Jo­va­no­vi­ća, zva­nog Cr­ni, ma­sa­kri­ra­le 826 od uku­p­no 994 Sr­ba iz tog se­la. Ve­li­kom ve­ći­nom bi­li su to že­ne, de­ca i sta­r­ci. Ve­ći­na Sr­ba ži­vi su ba­če­ni u ja­mu Go­lu­bi­n­ku, dru­gi su na na­j­be­sti­jal­ni­je na­či­ne ubi­ja­ni na li­cu me­sta. Usta­še su na­j­pre op­ko­li­le se­lo, sa­ti­ma su za­tim tra­ja­le or­gi­je sa­di­z­ma i be­sti­jal­nos­ti, na­ro­či­to nad de­vo­j­či­ca­ma od 12 do 15 go­di­na. Je­di­na pre­ži­ve­la iz ško­le u Pre­bi­lo­v­ci­ma, Ma­ra Bu­lut, ispri­ča­la je da su usta­še va­di­le be­be iz ko­le­v­ki i de­č­je gla­ve ra­zbi­ja­le o zi­do­ve učio­ni­ca pred oči­ma ma­j­ki ja­d­ne de­ce.