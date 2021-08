JESEN NAM VEĆ KUCA NA VRATA: Meteorolog Todorović najavio razvedravanje, a stiže i veoma PRIJATNO VREME

Ovo leto ipak neće ući u istoriju i poneti titulu najtoplijeg jer će hladno vreme na kraju avgusta i ono koje nam tek sledi pokvariti "prosek".

Ako je nešto sigurno, to je da su vreli dani uveliko iza nas i da nam jesen, sudeći prema prognozi, već sada kuca na vrata. Ipak, "smrzavanje" koje smo imali za vikend, neće se ponoviti u nedelji koja sledi. Ona će biti prijatna, niti hladna, niti suviše topla, a i sa vrlo malo kiše, kažu meteorolozi.

- Sledeće nedelje sledi razvedravanje. Uglavnom nas očekuje sunčano vreme sa temperaturom oko prosečnih vrednosti od 22 do 27 stepeni. U jednom ili dva dana ove nedelje biće sitne kiše i to samo ponegde tako da ćemo u sedmici pred nama imati i relativno suvo vreme - kaže meteorolog Nedeljko Todorović.

1 / 6 Foto: RHMZ printscreen

Sutra će samo jutro biti sveže i ponegde maglovito. Tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije, ali i dalje sa nižim temperaturama od proseka za ovo doba godine, najavljuje i meteorolog Đorđe Đurić.

- Maksimalna temperatura kretaće se od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 24 stepena. U utorak će jutro biti vedro i veoma sveže, a tokom dana opet sunčano i umereno toplo. U sredu sledi prolazno naoblačenje i manje osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan severozapadni vetar i uz priliv svežije vazdušne mase sa severa. U četvrtak nas očekuje smena sunčanih i oblačnih intervala, uz temperature od 20 do 25 stepeni - navodi Đurić.

Kako prognozira, prosečne jutarnje temperature za kraj avgusta i početak septembra u Srbiji su od 12 do 16 stepeni, a maksimalne dnevne od 25 do 29 stepeni.

- Dakle, vreme ovih dana nas podseća da smo na korak do jeseni, ali to ne znači da lepih i prijatnih dana sa umerenim letnjim temperaturama neće biti tokom septembra, koji se u proseku odlikuje veoma ugodnim i prijatnim vremenom. Ono što je zasigurno je da su vreli i toplotni talasi sada već uveliko iza nas. Zahlađenje i pravo jesenje vreme na samom kraju klimatološkog leta, usloviće da ovo i više nego vrelo leto ne bude među najtoplijim, ali svakako će zauzeti visoko mesto među veoma toplim letima. Biće toplijih dana, ali ne sa tako visokim temperaturama - kaže Đurić.

(Kurir.rs/Telegraf)