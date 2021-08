IMAĆEMO BONUS LETO: Klimatolog Đurđević otkriva kakvo vreme nas čeka do kraja septembra

Klimatolog sa Instituta za meteorologiju Vladimir Đurđević najavio je da ćemo i u septembru imati nekoliko nedelja toplijeg vremena nego što je prosečno za taj mesec i da će sledeće nedelje biti opet toplo, ali ne kao u julu.

Prvo smo imali nekoliko toplotnih talasa kad su temperature u kontinuitetu bile više od 35 stepeni. Zatim je u roku od dvadesetak sati temperatura sa 37 pala na 17 stepeni. I sada imamo neko novembarsko vreme krajem avgusta. Da li za klimatologe još traje leto i hoće li nam se vratiti?

Profesor Đurđević ističe da su klimatske promene donele da imamo duplo više toplotnih talasa, a trenutno zahlađenje je normalno za ovo doba godine i temperature nisu bile značajno ispod proseka.

- Klimatske promene ne utiču samo na zagrevanje već i na to kako vazduh cirkuliše na severnoj hemisferi - kaže Đurđević.

Najavio je da ćemo i u septembru imati nekoliko nedelja toplijeg vremena nego što je prosečno i da će sledeće nedelje biti opet toplo, ali ne kao u julu.

- Jul mesec ove godine je treći najtopliji ikada od kada se meri temperatura u Srbiji. Avgust je takođe među najtoplijima. Posle sredine juna sve je bilo iznad proseka. Bilo je i veoma sušno što je posebno zabrinulo proizvođače kukuruza - istakao je klimatolog.

Komentarišući da je u Sibiru već pao prvi sneg, kaže da je klima promenjena trajno i da se neće vratiti u normalu, pa su zato izraženije ekstremnije situacije nego što smo imali u prošlosti.

- Ekstremi se sada zbog klimatskih promena dešavaju sinhrono - naveo je Đurđević.

Objašnjava i da je uragan u Americi veoma brzo iz laganog prešao u uragan četvrte kategorije.

- Brzi skok iz blagog oblika u ekstremne kategorije sa udarima vetra i 240 kilometara na sat i sve to je razlog klimatskih promena jer je okean topliji. Ima više vodene pare koja pogoduje uraganima - istakao je Đurđević.

Naučnici su prošlog meseca otkrili malo ostrvo uz obalu Grenlanda za koji kažu da je najsevernija kopnena tačka na svetu, a otkriveno je nakon pomeranja santi leda.

Klimatolog objašnjava da se Grenland ubrzano topi i da se mislilo da je ispod leda kopno, ali kada se otopio led ispostavilo se da je ostrvo odvojeno i tako smo dobili najsevernije ostrvo.

- Sada se vodi i velika bitka zbog Severnog pola, a na njemu je 40 posto manje leda. Bitka je oko toga ko će da kontroliše tu rutu da bi se smanjio put između Evrope i Azije. Na Severnom polu postoje i velike količine gasa, a paradoksalno je to što je upravo on doveo do klimatskih promena - poručio je Đurđević.

(Kurir.rs/RTS)