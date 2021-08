VIŠA SILA! Poljoprivrednici: Suše uništile kukuruz, suncokret i krompir, kiša dosta zakasnila

Višenedeljne suše praćene visokim temperaturama i sa preko 40 stepeni uništile su ovogodišnje prinose kukuruza, suncokreta i krompira, upozoravaju poljoprivrednici.

S obzirom na to da smo ove godine nekako bili bez proleća, posle aprilskih snegova ušli smo u leto, gde su nas sačekale paklene vrućine, što nije pogodovalo nijednoj ratarskoj ni povrtarskoj kulturi, kažu oni koji od poljoprivrede žive. Kiša koja je padala protekle nedelje je, dodaju, dosta zakasnila, ne može spasti ništa, a opet, nanela je i štetu jer se zbog blata ne može u polje.

foto: Privatna Arhiva

Apostol Apostolović, poljoprivrednik iz opštine Trstenik, rekao je za Kurir da je u tim krajevima prinos ratarskih kultura, a pogotovo kukuruza smanjen bar za 30 odsto. - U onom delu opštine gde ljudi nemaju mehanizme navodnjavanja kukuruz je izgoreo. Prvo ga je u julu ubio grad, toliko da je ostala samo stabljika, a onda suša, tako da je malo ostalo. Prinosi krompira u našim krajevima su desetkovani, rod prepolovljen. Koliko si posadio, toliko si i izvadio, ali šta ćeš, viša sila - kaže Apostolović i dodaje:

- Kada su paradajz, krastavac i paprika bili u najvećoj vegetaciji, ubio ih je grad, tako da to povrće jedva imamo za nas, za prodaju nemamo. Suša je doprinela tome da ljudi koji nemaju navodnjavanje ostanu bez useva. Ide berba grožđa, ni njemu nije pogodovala suša jer čokot kada izgubi vlagu. On vlažnost vuče iz zrna, što dovede do kvara i padanja kvaliteta grozda. Kiša je prethodnog dana samo rosila, žega i sparina svakog dana.

Poljoprivrednici upozoravaju da će ljudi u gradovima tek osetiti ove gubitke, jer, kako vele, za seljaka će uvek biti, ali ljudi u gradu će morati skuplje da plate povrće, voće, ali i meso, mleko, na čiju cenu direktno utiče smanjen rod kukuruza.

Iz Udruženja povrtara "Banatski Brestovac" kazali su za Kurir da je suša odnela sve, a ono što je ostalo, ništa ne valja. - Prinosi kukuruza i suncokreta su smanjeni za 50 odsto. Godina je mnogo lošija od prošle. Krompira gotovo da nema, teško da će biti i za nas. Papriku i paradajz, em što je zadesila suša, em su ih napale i neke bube. Uspeo je samo onaj ko je imao "kap po kap", a takvih je svega pet odsto u Srbiji - ističu iz Udruženja.

foto: Privatna arhiva

I Svetlana Cvijanović, predsednica Saveza poljoprivrednih proizvođača Zapadne Srbije, rekla je za Kurir da je prethodna četiri dana kiša padala u šabačkom kraju, ali da je samo nanela još veću štetu. - Kiša je mnogo zakasnila, suša je već sve pokosila. Zbog kiše je sada blato na njivama i parcelama, pa ljudi ne mogu ni da uđu da zasade i izoru zemlju, a problem je napravila i šljivarima koji uveliko beru šljivu. U našem kraju su se osušile kupina i malina, ova godina definitivno nije išla naruku voćarima. Rod kukuruza, soje i suncokreta je dosta smanjen, za razliku od prošle godine kada je bio rekordni prinos kukuruza. Ono što je ostalo ima veoma loš kvalitet zrna. Nikad nije bilo gore.

Takođe, zbog suše na većini parcela u borskom okrugu kukuruz je podgoreo i nema mogućnosti da se oporavi. Zbog toga se očekuje da rod u odnosu na prošlu sezonu bude prepolovljen za četiri do četiri i po tone po hektaru.

foto: Tanjug/Dušan Aničić Pšenica dobro prošla Žetva bila pre suše Sagovornici Kurira ističu da je od ratarskih kultura jedino dobro prošla pšenica zato što je žetva bila pre ovih vrućina i suša, te su zadovoljni njenim prinosima.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić