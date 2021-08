DAMIR OKANOVIĆ O NEOPHODNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE SAOBRAĆAJNIH NESREĆA: Ako se maloletnik uhvati u vožnji sledi ODUZIMANJE vozila?

Šta su najčešći razlozi stradanja ljudi u saobraćaju i kako da budemo bezbedni na putevima za Kurir televiziju govorio je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

- Ako gledamo zvanične podatke, najveći problemi na našim putevima su brzina, alkohol, zajedno sa narkoticima, nevezivanje pojaseva i upotreba mobilnog telefona. Međutim, ako zađemo malo dublje u sve ovo, shvatićemo da je najveći problem naša lakomislenost, pogrešni stavovi i donošenje pogrešnih odluka, tehninički neispravna vozila i loši putevi.

Kada je u pitanju jedna od poslednjih u nizu saobraćajnih nesreća u kojoj je učestvovao šesnaestogodišnjak, koji je bio za volanom, Damir kaže da se tu još uvek ne zna tačno šta se dogodilo.

foto: Kurir televizija

- Moramo ostaviti istražnim organima prostor da oni rade svoj posao i da oni donesu zaključak ko je odgovoran za tu saobraćajnu nezgodu, a ono što jeste izvesno je to da je u vozilu bio beći broj lica nego što je to dozvoljeno, a postoje informacije i da je vozač bio pod nedozvoljenim dejstvom alkohola. Prema rečima prvih očevidaca, nakon saobraćajne nezgode niko u vozilu nije koristio sigurnosni pojas i pod velikim znakom pitanja je da li bi posledice bile toliko teške da su svi bili vezani. Za mnoge u Srbiji sigurnosni pojas je tabu tema, nešto što se koristi samo da policija ne bi pisala kaznu - kaže Damir, koji navodi da je posebna priča korišćenje pojasa na zadnjem sedištu.

- Tek u svakom petom automobilu oni koji sede pozadi imaju vezan pojas.

foto: Kurir televizija

Kada je u pitanju kontrola maloletnih lica u saobraćaju, Damir navodi da tu postoji jedan sistemski problem.

- Mi imamo jedan sistemski problem, a to je što su prema našem zakonu lica do 14 godina, deca su prekršajno neodgovorna, a ako pogledamo odredbe koje važe za maloletnike od 14 do 17 godina shvatićemo da su za njih predviđene veoma blage kazne. Ako pričamo o saobraćaju, ako maloletnik ima 14 ili 15 godina, njemu se ne može izreći kazna, ne možete mu izreći kaznene poene, možete samo da mu izreknete vaspitnu meru. To mnogi znaju i zloupotrebljavaju, čak i roditelji, pa nije retkost da neki od njih da automobil svom detetu sa svešću da njegovom detetu policija i sudstvo ne mogu ništa i upravo je to jedan od razloga zašto smo mi predložili da ukoliko vozač nema nijednu od vozačkih dozvola za bilo koju kategoriju da mu se oduzme vozilo - navodi Damir.

