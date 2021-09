PROMAŠAJ: Za tri dana i tri noći propio sve u kafani, slavio ulazak u Zadrugu, A NIJE NI BIO NA KASTINGU!

Dušan Jovanović zvani Žiška ima 27 godina, iz Požege je, a do novinara je stigla njegova priča da je prošlog petka, kako tvrdi, proveo bez pauze za kafanskim stolom 73 sata, 17 minuta i 32 sekunde slaveći u jednom čačanskom bircuzu ulazak u rijaliti "Zadruga". Ima i svedoke. Za to sedenje. Ali za ulazak u "Zadrugu", ispostaviće se, nema. Doći ćemo do toga. Neka ide prvo njegova priča...

Raščulo se, eto, da je Žiška oborio rekorde po broju sati provedenih u kafani, da je puna tri dana i tri noći bančio, menjao društvo, muziku, jelo se, pilo se... Vele da je gostio sebe, a i druge, da su se naslušali njegove životne priče, da je bio šarmantan, duhovit, i da je naposletku ustao lagano i otišao na spavanje. - Samo se prošlog petka pojavio u kafani, izvrnuo džepove pred nama i kazao nam da dok sve ne potroši on ne izlazi iz naše kafane. Bilo je tu dosta novca... Problem je bio tokom noći, jer smo morali da sve skrivamo od inspekcije, a pored njega je uvek bio jedan od konobara - ispričala nam je konobarica čačanske kafane u kojoj je Dušan slavio, a koja je i zabeležila tačno vreme koje je on proveo kod njih.

foto: Privatna arhiva

- Ne znam tačno koliko se popilo, ali ono što mogu da vam kažem jeste da je Dušan sa svojim društvom popio skoro deset litara rakije, piva ne zna se broj, a kad se treznilo, gasilo se "koka-kolom" i kiselom. Za tri dana, kaže, Dušanu su na uvce svirala čak četiri orkestra. Nikad nije bio bez violiniste i harmonikaša, a trubači su povremeno dolazili i odlazili praveći štimung.

- Bilo je to moje oproštajno veče, u stvari večeri, pred ulazak u "Zadrugu", što je moj životni san. Prošle nedelje sam bio na razgovoru u produkciji ovog rijalitija i očekujem poziv za ulazak - kazao je Dušan za Kurir i dodao:

- Ja sam čovek koji je promenio tri prezimena, ne svojom voljom. Gosti su mi u kafani gde sam radio ostavljali bakšiš u dijamantima. Prošao sam pola sveta, proživeo ono što većina neće za tri života, a tek mi je 27 godina. Detalje bih ostavio za gledaoce "Zadruge". Bio sam u vezi s raznim rijaliti zvezdama, mnoge su me finansijski ojadile. Živeo sam i u Švedskoj, jer sam tamo pobegao zbog ljubavne afere. Otuda sam se opet vratio jer sam se spetljao sa ženom direktora klinike gde sam radio.

Samo što gledaoci "Zadruge", ispostaviće se, neće čuti detalje koje je njima namenio. Zašto? Jer Dušan nije ni sa kim pregovarao o ulasku u rijaliti koji počinje 5. septembra, saznaje Kurir. Naš izvor blizak produkciji ističe da Dušan nikad nije ni bio na kastingu i da nikad nisu vođeni nikakvi pregovori. Kurirov sagovornik, koji je odlično upućen u dešavanja u vezi s novom sezonom "Zadruge", objasnio nam je da ovo nije prvi put da se ljudi lažno hvališu da će biti učesnici šoua televizije Pink. On ističe da se neretko dešava da pojedinci dođu ispred zgrade Pinka, da se slikaju i onda te fotografije objavljuju na društvenim mrežama tvrdeći da su bili na razgovorima i da se uveliko pripremaju za rijaliti. Onda na svojim profilima taguju vlasnika Pinka ili njegove bliske saradnike, verovatno, kaže naš izvor, da bi privukli pažnju na sebe. Ali ima i onih koji ni to ne rade, pa su još nejasniji njihovi motivi zbog čega izmišljaju takve priče. On podseća da su se neki ljudi ranije predstavljali i kao kasting menadžeri za ovaj rijaliti i tako obmanjivali javnost, te da su prijavljeni policiji.

TAKO JE PLANIRAO Ali ja sam im rekao da želim da budem u Zadruzi Nakon ovih saznanja, da nije planiran da bude učesnik "Zadruge", pozvali smo Dušana, koji nam je rekao da je prošlog utorka bio na TV Pink i da im je saopštio da želi da učestvuje u rijalitiju. - Došao sam u zakazano vreme, u 16.30, u zgradu Pinka. Sa ulaza me portir sproveo do lifta a ja sam otišao na drugi sprat, gde me je sačekala veoma šarmantna Ivana iz produkcije. U kancelariji smo obavili razgovor, koji je trajao dvadesetak minuta, a koji je bio vezan za moju želju da učestvujem u rijalitiju - kaže Žiška i dodaje da je u tom trenutku ispred Pinka bilo više foto-reportera koji su fotografisali kandidate: - Rečeno mi je da ću odgovor dobiti ove nedelje. Iščekujući dobre vesti, ja sam malo zaginuo u kafani. Moja najveća želja je da uđem u "Zadrugu" i očekujem njihov poziv.

Kurir.rs/ D. Čeković